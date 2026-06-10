Церковний календар на липень 2026: повний перелік свят і пісних днів

Церковний календар липня 2026 року за новоюліанським стилем став доволі насиченим: через зміну дат усі великі свята: Ольги, Володимира, Іллі та Пантелеймона тепер зосереджені в одному місяці.
Окрім серед і п’ятниць тривалого багатоденного посту цьогоріч у липні немає.
Читай церковний календар на липень 2026 — у матеріалі.
Головні церковні свята у липні 2026
1 липня — Святих безсрібників Косми і Даміана Римських
Святі лікували безкоштовно, за що їх назвали безсрібниками. У давнину цей день вважався винятково жіночим святом, кузьминками, коли господиням дозволялося відпочивати від важкої праці на городі та влаштовувати затишні посиденьки.
11 липня — Святої рівноапостольної княгині Ольги
Княгиня Ольга стала першою жінкою-правителькою Русі, яка прийняла християнство. Мало хто знає, що її хрестильним ім’ям було Олена. У цей день традиційно починали активно жати хліб, але молилися за захист урожаю від блискавки.
15 липня — Святого князя Володимира Великого
День хрестителя Русі-України — це ще й День Української Державності. Маловідомий факт: саме Володимир почав карбувати перші золоті та срібні монети, де було зображено княжий знак — тризуб. Роботу в полі цього дня суворо відкладали.
20 липня — Святого славного пророка Іллі
Ілля — єдиний старозавітний пророк, якого взяли на небо живим у вогняній колісниці. Після цієї дати здавна суворо заборонялося купатися у водоймах, оскільки вважалося, що Ілля повернув літо на осінь і вода стає холодною.
27 липня — Святого великомученика Пантелеймона
Святий вважається покровителем військових медиків та лікарів. Раніше цього дня люди панічно боялися грози, свято називали Палієм. Селяни ніколи не вивозили сіно з поля, вірячи, що розгніваний святий може спалити його блискавкою.
Церковний календар на липень 2026: дати за новим стилем
Даємо перелік церковних свят липня та правил трапези.
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1.07 (середа) — Безсрібників Косми і Даміана Римських. Піст: дозволена рослинна їжа.
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2.07 (четвер) — Покладання чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні.
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3.07 (п’ятниця) — Мученика Якинфа; Анатолія, патріарха Царгородського. Пісний день.
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4.07 (субота) — Андрія, архієпископа Критського; преподобної Марфи.
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5.07 (неділя) — Преподобного Афанасія Афонського.
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6.07 (понеділок) — Преподобного Сісоя Великого.
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7.07 (вівторок) — Преподобних Фоми та Акакія.
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8.07 (середа) — Великомученика Прокопія. Пісний день.
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9.07 (четвер) — Священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського.
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10.07 (п’ятниця) — Святих 45 мучеників Нікопольських. Пісний день.
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11.07 (субота) — Рівноапостольної княгині Ольги; мучениці Євфимії.
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12.07 (неділя) — Христа ради юродивого Іоанна; мучеників Прокла та Іларія.
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13.07 (понеділок) — Собор святого архангела Гавриїла; преподобного Стефана Савваїта.
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14.07 (вівторок) — Святого апостола Акіли.
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15.07 (середа) — Рівноапостольного князя Володимира Великого. Особливий день: хоч і середа, на честь свята дозволено рибу та вино.
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16.07 (четвер) — Мучеників Афіногена та 10 його учнів.
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17.07 (п’ятниця) — Великомучениці Марини (Маргарити). Пісний день.
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18.07 (субота) — Мучеників Якинфа та Еміліана.
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19.07 (неділя) — Преподобної Макрини, сестри Василія Великого.
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20.07 (понеділок) — Славного пророка Іллі.
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21.07 (вівторок) — Преподобних Симеона й Іоанна; пророка Єзекіїля.
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22.07 (середа) — Рівноапостольної Марії Магдалини. Пісний день
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23.07 (четвер) — Мучеників Трохима, Феофіла і тих, що з ними.
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24.07 (п’ятниця) — Благовірних мучеників Бориса і Гліба; великомучениці Христини. Пісний день.
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25.07 (субота) — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці.
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26.07 (неділя) — Мученика Єрмолая та тих, що з ним.
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27.07 (понеділок) — Великомученика і цілителя Пантелеймона.
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28.07 (вівторок) — Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.
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29.07 (середа) — Мученика Калініка. Пісний день.
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30.07 (четвер) — Апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших.
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31.07 (п’ятниця) — Передсвято винесення чесних древ Животворящого Хреста. Пісний день.
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