Ніби маленька відпустка: дослідники пояснили, як краще проводити вихідні

Вихідні дні, присвячені відпочинку та розслабленню, дозволяють людям почуватися щасливішими та менше стресувати перед робочим тижнем.

Ставлення до вихідних як до маленької відпустки є правильним підходом, якщо ви хочете отримувати від життя більше задоволення і повертатися до роботи із меншим супротивом.

Таких висновків дійшли американські дослідники, пише видання Your Tango.

Ліниві вихідні роблять людей щасливішими: як це працює

Так, учасникам дослідження, які працюють, дали спеціальне завдання: одна половина з них у п’ятницю мала ставитися до свої вихідних як до невеликої відпустки, а друга половина мала провести вихідні, як завжди — у справах та хатній роботі.

Після цього експерименту перша половина учасників, повернувшись до роботи, мала вищий рівень задоволення від життя та загалом позитивний стан.

За даними дослідниці та експертки з щастя Кессі Холмс, рівень стресу перед понеділком зменшився навіть без додаткової відпустки та додаткових витрат, виключно за рахунок зміни мислення.

Тобто ставлення до вихідних як до можливості відпочити та підвищена увага до теперішнього дозволяє насолодитися моментом замість переживань про майбутнє.

— Безумовно, принаймні в окремих людей є переконання, що їм потрібно робити щось продуктивне щосекунди, а у вихідні, якщо вони просто лежать у ліжку, легко відчувати провину за це. Однак дослідження засвідчили, що замість того, щоб роздумувати про минуле або відволікатися на тривоги чи фантазії про майбутнє, посилення уваги до теперішнього моменту робить вас більш налаштованими на задоволення, які вже є, — йдеться в матеріалі.

Дослідники наголошують, що є багато причин, через які можна бути незадоволеним своїм життям, особливо, враховуючи ситуацію в світі, але важливо усвідомити, що нехтувати своїми потребами не варто.

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