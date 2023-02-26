Відбили 71 атаку противника: карта бойових дій в Україні 26 лютого в режимі онлайн

Щодня після своєї звичної ранкової рутини чи не всі українці беруться читати про ситуацію на фронті та аналізувати карту бойових дій. Щоразу нам хочеться бачити вже всі деокуповані території, але, на жаль, це довгий процес, який потребує багато сил, ресурсів та часу.

Українські військові роблять усе, щоб карта бойових дій в Україні не змінювалася на користь ворога. Докладають усіх зусиль, щоб зранку ми прокидалися у сильній та вільній країні.

Пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій онлайн та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивченні війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжують боротися за ефективне ведення бойових дій на лінії фронту в Запорізькій області.

Окупанти продовжують зазнавати значних втрат на полі бою, що спонукало деяких мілблогерів критикувати Міністерство оборони Росії за те, що воно не визнало масштабу втрат.

Крім цього, російська влада використовує українських дітей з Маріуполя як пропаганду, щоб неправдиво зобразити Росію як рятівника окупованих територій.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 26 лютого 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.

Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ. Провів безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 22 населених пункти.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ в районах населених пунктів Невельське, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар – успіху не мав. Вогневого впливу зазнали, зокрема, Авдіївка, Орлівка, Водяне, Нетайлове, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Продовжує артилерійські обстріли районів населених пунктів, що межують з лінією зіткнення. Від ворожого вогню постраждали Времівка і Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі; Марганець і Нікополь Дніпропетровської області; Зміївка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антонівка та Кізомис на Херсонщині, а також Матросівка Миколаївської області.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: Орлан-10, Supercam S350 та Ланцет-3.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.

Маріуполь — одне з міст, яке взяло на себе найбільший удар ворога. Раніше ми розповідали про хронологію подій в Маріуполі та через що пройшло місто за рік.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!