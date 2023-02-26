Відбили 71 атаку противника: карта бойових дій в Україні 26 лютого в режимі онлайн

Щодня після своєї звичної ранкової рутини чи не всі українці беруться читати про ситуацію на фронті та аналізувати карту бойових дій. Щоразу нам хочеться бачити вже всі деокуповані території, але, на жаль, це довгий процес, який потребує багато сил, ресурсів та часу.
Українські військові роблять усе, щоб карта бойових дій в Україні не змінювалася на користь ворога. Докладають усіх зусиль, щоб зранку ми прокидалися у сильній та вільній країні.
Пропонуємо тобі подивитися на карту бойових дій онлайн та ознайомитися зі звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивченні війни (ISW) зазначають, що російські війська продовжують боротися за ефективне ведення бойових дій на лінії фронту в Запорізькій області.
Окупанти продовжують зазнавати значних втрат на полі бою, що спонукало деяких мілблогерів критикувати Міністерство оборони Росії за те, що воно не визнало масштабу втрат.
Крім цього, російська влада використовує українських дітей з Маріуполя як пропаганду, щоб неправдиво зобразити Росію як рятівника окупованих територій.
Крім цього, російська влада використовує українських дітей з Маріуполя як пропаганду, щоб неправдиво зобразити Росію як рятівника окупованих територій.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Ворог постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.
Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Ворог обстріляв райони населених пунктів Городище Чернігівської області; Попівка, Стукалівка, Павлівка і Гиріне на Сумщині, а також Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: Орлан-10, Supercam S350 та Ланцет-3.
Також наші захисники збили три ворожі безпілотні літальні апарати різних типів: Орлан-10, Supercam S350 та Ланцет-3.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію, станцію радіоелектронної боротьби, а також ще дві важливих ворожих цілі.
Маріуполь — одне з міст, яке взяло на себе найбільший удар ворога. Раніше ми розповідали про хронологію подій в Маріуполі та через що пройшло місто за рік.
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