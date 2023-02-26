Украина

Отразили 71 атаку противника: карта боевых действий в Украине 26 февраля в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 февраля 2023, 11:00
Карта бойових дій в Україні 26.02.2023 онлайн

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