Отразили 71 атаку противника: карта боевых действий в Украине 26 февраля в режиме онлайн

Каждый день после своей привычной утренней рутины почти все украинцы берутся читать о ситуации на фронте и анализировать карту боевых действий. Каждый раз нам хочется видеть уже все деоккупированные территории, но, к сожалению, это долгий процесс, требующий много сил, ресурсов и времени.

Украинские военные делают все, чтобы карта боевых действий в Украине не менялась в пользу врага. Прилагают все усилия, чтобы утром мы просыпались в сильной и свободной стране.

Предлагаем тебе посмотреть на карту боевых действий онлайн и ознакомиться с отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Эксперты Института по изучению войны (ISW) отмечают, что российские войска продолжают бороться за эффективное ведение боевых действий на линии фронта в Запорожской области.

Оккупанты продолжают нести значительные потери на поле боя, что побудило некоторых милблогеров критиковать Министерство обороны России за то, что оно не признало масштаба потерь.

Кроме этого, российские власти используют украинских детей из Мариуполя как пропаганду, чтобы ложно изобразить Россию как спасителя оккупированных территорий.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 26 февраля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Российская Федерация сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Враг постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы населённых пунктов Городище Черниговской области; Поповка, Стукаловка, Павловка и Гирин Сумской области, а также Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огурцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области.

направлениях противник вел безрезультатные наступательные действия вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздоловки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области и Макеевки, Невского, Дибровы и Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Под обстрелы попали районы 22 населенных пунктов.

направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел безрезультатные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Под обстрелы попали районы 22 населенных пунктов. На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар — успеха не имел. Под огненное влияние попали, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельское, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар — успеха не имел. Под огненное влияние попали, в частности, Авдеевка, Орловка, Водяное, Нетайлово, Острое, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией столкновения. От вражеского огня пострадали Времивка и Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье в Запорожской области; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомыс в Херсонской области, а также Матросовка Николаевской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также наши защитники сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: Орлан-10, Supercam S350 и Ланцет-3.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также две важные вражеские цели.

Мариуполь — один из городов, взявший на себя наибольший удар врага. Ранее мы рассказывали о хронологии событий в Мариуполе и через что прошел город за год.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!