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Кластеры для вступления Украины в ЕС: сколько их и какие уже открыли

Марина Слизовская, редактор сайта 13 октября 2026, 18:00 3 мин.
сколько кластеров для вступления Украины в ЕС
Фото Pexels

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