Кластеры для вступления Украины в ЕС: сколько их и какие уже открыли

Государства-члены Евросоюза открыли для Украины второй и третий переговорные кластеры по вступлению в ЕС. Официально эти кластеры открыли сегодня, 13 октября, после того, как Украина приняла законопроект об образовательных правах нацменьшинств.

Рассказываем, сколько вообще переговорных кластеров должна пройти Украина для вступления в ЕС.

Сколько кластеров для вступления в ЕС

Кластеры являются тематическими частями правовой базы Европейского Союза, которую обязана ввести страна, претендующая на членство в ЕС. Каждая отдельная область политики союза представлена ​​в определенном кластере.

В общей сложности таких кластеров шесть, они состоят из 33 переговорных разделов.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна привести свое законодательство в соответствие с законодательством союза по следующим кластерам:

1. Основы

Важнейший ключевой кластер, открывающий и закрывающий переговорный процесс вступления. Включает, в частности, экономические критерии готовности, реформу госуправления страны, функционирование демократических институтов, верховенство права и т.д.

2. Внутренний рынок

По этому кластеру должны согласовываться ключевые направления функционирования единого рынка: свободное движение товаров, работников, капитала, свобода предпринимательства и услуг, антимонопольная политика, защита прав потребителей и т.д.

3. Конкурентоспособность и инклюзивный рост

Касается, среди прочего, цифровой трансформации и медиа, налогообложения, социальной, экономической политики, науки и исследований, образования и культуры.

4. Зеленая повестка дня и устойчивое соединение

Кластер, охватывающий экологическое направление развития государства-кандидата: окружающая среда и изменение климата, энергетика, трансевропейские сети, транспортная политика.

5. Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности

Предусматривает, в частности, введение реформ в аграрной сфере, изменений в фитосанитарной, ветеринарной политике и продовольственной безопасности.

6. Внешние отношения

Этот кластер определяет роль страны во внешней политике и обороне Европейского Союза.

Какие два новых кластера согласовали для Украины

В июне 2026 года для Украины и Молдовы открыли первый переговорный кластер Основы, который является фундаментальной базой, и на нем будет строиться дальнейший процесс интеграции стран в ЕС.

В июле был открыт шестой кластер Внешние отношения.

Сегодня, 13 октября, страны-члены официально открыли второй кластер Внутренний рынок и третий кластер Конкурентоспособность и инклюзивный рост.

Как сообщает DW, президент Европейского Совета Антониу Кошта подчеркнул, что Европейский Союз стремится открыть остальные кластеры для Украины и Молдовы как можно быстрее.

Так что дальше начнется работа над будущим открытием для Украины четвертого и пятого кластеров.

Обязательными предпосылками для открытия следующих кластеров является достижение определенных критериев открытия, положительная оценка Еврокомиссии и последующее утверждение решения всеми государствами-членами.

Напомним, что в мае еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила о подготовке к открытию переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

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