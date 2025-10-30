Какая страна ЕС стала худшей по верховенству права — свежая статистика

Венгрия уже второй год подряд занимает последнее место среди стран Европейского Союза по уровню верховенства права.

Об этом свидетельствует обновленный отчет World Justice Project за 2025 год. Оценка страны составляет 0,50 балла из максимально возможного 1,0 — еще на 0,02 меньше, чем годом ранее.

Единственным государством ЕС, которое показало более серьезное падение, стала Словакия: ее показатель сократился на 0,023 пункта и теперь составляет 0,64.

Авторы исследования подчеркивают, что ситуация в Венгрии является частью более широкой тенденции, охватившей Европейский Союз и другие регионы мира.

Две трети государств — членов ЕС продемонстрировали ухудшение своих позиций. Аналитики объясняют это снижением открытости правительств, ухудшением состояния судебной системы и ослаблением эффективности регулирования.

Показатели Великобритании, США, России и Украины также снизились. Великобритания получила 0,78 балла — на 0,01 меньше, чем в 2024 году.

Соединённые Штаты опустились до 0,68 балла, потеряв 0,028 пункта, и теперь по уровню верховенства права находятся между Словенией и Португалией в региональном рейтинге.

Украина показала незначительное, но все же негативное снижение — до 0,48 балла.

Самый большой провал зафиксирован в России, которая упала до 0,41 пункта, потеряв 0,049 за год — это самое резкое падение среди всех исследованных стран.

Несмотря на общий негативный фон, некоторые государства удерживают высокие позиции. Лучшим исполнителем в ЕС и ЕАСТ снова стала Дания с оценкой 0,90.

Далее расположились Норвегия, Финляндия и Швеция — страны, остающиеся стабильными лидерами в сфере правосудия и прозрачности.

В отчёте подчёркивается, что в 63% стран ЕС ухудшилась защита от ненадлежащего влияния на государственные решения, а в 70% — увеличились задержки в административных процедурах.

Три четверти стран Европейского Союза демонстрируют снижение качества гражданского и уголовного правосудия, а суды более чем в половине государств всё чаще подвергаются давлению со стороны власти.

Исследователи предупреждают: глобальный откат от демократических стандартов продолжается, а независимость судов и прозрачность правительств становятся всё более уязвимыми.

