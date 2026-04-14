Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию в Украине: прогноз главы НБУ

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время своего визита в Вашингтон предупредил, что новое обострение военного конфликта на Ближнем Востоке будет иметь прямое негативное влияние на украинскую экономику.

По оценкам регулятора, скачок мировых цен на нефть, спровоцированный этой войной, может привести к росту уровня инфляции в Украине на 1,5–2,8 процентных пункта.

Выступая в рамках весенних собраний МВФ и Всемирного банка, Пышный отметил, что НБУ вынужден “проходить по лезвию бритвы”, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность, однако подчеркнул: стратегическая цель снизить инфляцию до 5% в течение следующих трех лет остается неизменной.

На следующей неделе Нацбанк проведет ряд заседаний для полного пересмотра экономических прогнозов с учетом новых рисков, в частности, существенного подорожания удобрений, что является критическим для аграрного сектора страны.

Кроме глобальных рынков, на повестку дня влияют и тектонические изменения в европейской политике. Андрей Пышный поздравил результаты парламентских выборов в Венгрии, где многолетний лидер Виктор Орбан потерпел поражение от оппозиционной партии Тиса.

Глава НБУ выразил надежду, что смена власти в Будапеште позволит наконец-то разблокировать пакет финансовой помощи от Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Ранее этот кредит был заморожен именно из-за позиции Орбана, который ссылался на споры по поводу поврежденного войной трубопровода.

Получение этих средств жизненно необходимо для покрытия дефицита бюджета и поддержки обороноспособности Украины.

В то же время внутренняя ситуация в Украине остается напряженной из-за массированных ударов России по энергетической инфраструктуре. По словам Пышного, эти атаки не только сдерживают экономический рост, но провоцируют новую волну миграции.

Глава НБУ выразил обеспокоенность судьбой примерно 6 миллионов украинцев, которые остаются за рубежом. Он подчеркнул, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше риск ассимиляции наших граждан в других странах, что затруднит их возвращение и возобновление трудового ресурса Украины после войны.

В течение недели он планирует провести критически важные встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, американскими законодателями и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, чтобы обеспечить дальнейшую финансовую поддержку и сохранить фокус мирового сообщества на украинском вопросе.

