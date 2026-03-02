Какие купюры изымут из обращения 2 марта и где можно обменять деньги

Эпоха бумажных мелких купюр в Украине окончательно уходит в прошлое. У граждан остается всего несколько дней, чтобы проверить свои кошельки и копилки.

Уже со 2 марта 2026 банкноты низких номиналов образцов 2003-2007 годов перестанут быть средством платежа. Это означает, что они больше не будут приниматься в магазинах, аптеках, кафе или для оплаты коммунальных услуг.

Национальный банк Украины (НБУ) завершает масштабный переход на металлические оборотные монеты, что должно сэкономить государству миллиарды гривен на печати и логистике.

Какие купюры изымут из обращения со 2 марта: номиналы

Из обращения изымаются бумажные деньги четырех номиналов, постепенно заменявшихся монетами в течение последних лет. Речь идет о банкнотах:

1 гривна (всех вариантов дизайна 2003–2007 годов);

2 гривны;

5 гривен;

10 гривен.

Важно понимать, что эти купюры становятся недействительными для расчетов именно со 2 марта. Если ты попробуешь рассчитаться на кассе супермаркета после этой даты, кассир имеет полное право отказать в приеме такой наличности.

Какие купюры изымут из обращения в марте: где обменять деньги

Паниковать не стоит – процедура обмена будет максимально простой, бесплатной и продлится достаточно долго. Однако условия зависят от того, к какому учреждению ты обратишься:

Любые банки Украины: обменять старые купюры на новые монеты или банкноты других номиналов можно будет во всех отделениях в течение года — до 26 февраля 2027 года включительно.

Уполномоченные банки (Сбербанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ): эти учреждения будут принимать устаревшие деньги в течение трех лет — до 28 февраля 2029 года включительно.

Национальный банк Украины: В региональных подразделениях НБУ обмен пока заявлен как бессрочный.

Основные причины выхода купюр из обращения в 2026 году

Главная причина такого решения – прагматизм и экономия. Средний срок жизни бумажной банкноты номиналом 1–10 гривен составляет всего 2,5 года, поскольку они чаще всего переходят из рук в руки и быстро изнашиваются. Металлические монеты способны находиться в обращении 20–25 лет.

Кроме долговечности, такой переход позволяет:

Уменьшить расходы: государство тратит значительно меньше ресурсов на чеканку монет, чем на постоянную перепечатку бумажных денег.

Улучшить качество наличных денег: грязные, порванные и изношенные купюры, уже почти 23 года в обращении, заменяются чистыми и износостойкими монетами.

Упростить логистику: для банков и торговых сетей обработка монет в долгосрочной перспективе более стабильна и дешевле.

Сегодня монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен уже стали привычными для украинцев, поэтому окончательное изъятие бумажных аналогов не должно создать значительных неудобств в повседневной жизни.

