ПриватБанк отказал ветерану с ампутацией в получении карты: в НБУ отреагировали

Медицинский куратор патронатной службы Янгол доставил 20-летнего солдата, потерявшего все конечности в Харьковской области, в отделение ПриватБанка с целью восстановления карты, на которую должны поступать государственные выплаты — старые карты вместе с телефоном были потеряны в бою.

Однако менеджер в отделении банка отказал военнослужащему в получении карты — детали читай в материале.

Отказали в восстановлении карты, потому что нет рук — детали инцидента и реакция НБУ

Как отмечает военнослужащая Елена Толкачева, в получении карты отказали из-за того, что солдат не мог подержать карточку у лица, поскольку потерял руки после ранения. Как отметил менеджер отделения, мужчина должен держать ее сам, другому человеку нельзя этого делать.

Держать карточку другому человеку нельзя. Единственная альтернатива банка — оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Как вывод, раненый решил ждать протез руки — этот процесс может занять от месяца и до года.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный отреагировал на эту ситуацию:

Я с болью прочитал это сообщение. Не могу понять, о чем и чем думали в банке. Но точно знаю, что так не должно быть. И так не будет! Не будет! Выводы будут, реакция будет, а подобного не будет. Я доставлю карточку лично вместе с извинением от всех нас.

Сам ПриватБанк в комментариях под сообщением военнослужащей отметил, что выясняет все подробности инцидента и что такая ситуация недопустима.

