Видео Люди

“Мозгам надо отдохнуть”: как бойцы залечивают травмы во время встреч с детьми

Сергей Еременко 03 октября 2025, 17:00 2 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь