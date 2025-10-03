“Мозгам надо отдохнуть”: как бойцы залечивают травмы во время встреч с детьми

На днях в Охматдете военнослужащие, которые проходят реабилитацию в центре ментального здоровья в Ворзеле, встретились с маленькими пациентами больницы.

Многие из них имеют ПТСР после тяжелых боев и потери побратимов, а некоторые восстанавливаются после пыток и издевательств в плену. Но встреча с детьми согрела сердца надеждой на лучшее.

Военные посетили малышей в Охматдете: как это было

Защитник по имени Анатолий, с позывным Бригадир, ушел в армию добровольцем 26 февраля 2022 года. За это время видел такое, о чем не хочется ни рассказывать, ни вспоминать. Сейчас он заботится о своем ментальном здоровье.

— Есть ПТСР после штурмов и боев. Немножко мозгами нужно отдохнуть. Потому что потом выливается в очень плохие моменты.

На этом мероприятии защитников сопровождали врачи центра ментального здоровья. Специалисты говорят, что такие моменты важны для реабилитации и восстановления бойцов, особенно тех, кто восстанавливается после плена.

— Это контакт с детьми, с внешним миром. И это может положительно влиять на их ментальное состояние, ведь они отходят от постоянного стресса и пребывания в больнице, – говорит психиатр Орест Наволовский.

Девочка по имени Аня делала раскраски вместе с военными. Рядом с мужчинами она чувствовала себя удивительно уверенно, а впоследствии поделилась некоторыми фактами из жизни.

— Как-то ребята из моего класса ударили меня и обозвали. Я вытерла слезы, дала одному из них по лицу, а другие стали убегать.

Мама ребенка рассказала, что за свою стойкость и крепость пришлось заплатить высокую цену — год назад ее папа пропал без вести на Покровском направлении. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Этот день доказал: в момент, когда Украина переживает драматические и болезненные события, очень важно не отчаяться. И примером этой стойкости могут стать как мужественные защитники, так и дети, которые продолжают нести свет для других, несмотря на боль.

