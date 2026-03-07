“Мы доказали, что Украина самая сильная”: как полицейская из Харьковщины взяла третье золото из ММА

Пока в Украине звучат сирены, на международных спортивных аренах звучит украинский гимн. Очередную громкую победу стране принесла 20-летняя Яна Шелемба — курсантка Харьковского национального университета внутренних дел и капрал полиции.

Девушка в третий раз стала чемпионкой Европы по смешанным единоборствам (ММА), подтвердив статус сильнейшей в своей категории среди юниоров, молодежи и взрослых.

Нынешний чемпионат в Сербии собрал около тысячи лучших бойцов из 34 стран. Однако именно украинка в очередной раз доказала, что воля к победе сильнее любых обстоятельств.

Путь от детских развлечений до профессионального октагона

Яна начала заниматься боевыми искусствами еще ребенком. Растя вместе с братьями, она быстро поняла, что кружки танцев или актерское мастерство — не для нее. Выбор пал на рукопашный бой, а со временем — на жесткий мир ММА. Несмотря на скепсис окружающих, девушка уверенно шла к цели.

Многие говорили — это не женское, мне многие говорили, что будут проблемы со здоровьем, но я получаю от всего этого такое удовольствие. Я езжу на соревнования — это новые знакомства, путешествия. И когда я выигрываю, приношу золото для нашей страны — это очень большая гордость для меня — делится Яна Шелемба.

Победа под звуки тревог

Подготовка к соревнованиям такого уровня — это изнурительный ежедневный труд. Для Яны тренировки часто совпадали с воздушными тревогами, однако это лишь добавляло спортивной злости и мотивации показать миру несгибаемость украинцев.

Главный тренер Винницкой областной федерации ММА Владимир Соляр подчеркивает: за каждым выходом на пьедестал стоит колоссальная работа.

За каждой победой стоит довольно большая работа, большая работа как тренеров, так и самой спортсменки. Подготовка к каждому старту, как всеукраинскому, так и международному, довольно тяжелая, — отметил тренер.

Сама же чемпионка вспоминает, что уровень конкуренции в Сербии был чрезвычайно высоким, а финальные поединки требовали максимальной концентрации.

— В категории молодежи была итальянка и была украинка. На самом деле соревнования — очень высокий уровень. Каждый спортсмен показывает и доказывает, что он сильный спортсмен, сильная нация. Но Украина уже который год подряд доказала, что мы сильнейшие, и уже в который раз стали чемпионами данного турнира, — рассказывает мастер спорта международного класса.

Навыки для будущей службы

Для Яны спорт — это не только медали, но и подготовка к профессиональной жизни. Как будущий офицер полиции, она убеждена, что умение дать отпор и владение боевыми приемами пригодятся ей при исполнении служебных обязанностей.

Мне навыки понадобятся в будущей профессии для задержания преступника, — уверена курсантка.

Несмотря на очередной титул, спортсменка не планирует длительного отдыха. Впереди — учеба и подготовка к чемпионату мира. Свою победу Яна посвящает тем, благодаря кому флаг Украины может подниматься на мировых аренах.

Нужно всем показывать, что мы сильные, что нам есть кому бороться. Это сейчас самое важное. Спасибо воинам, которые сейчас защищают нашу страну и дают нам такую возможность выступать на международных аренах, — подытожила чемпионка.

Сегодня история Яны Шелембы — это не просто спортивная хроника, а символ того, что украинская молодежь готова побеждать в любых условиях, прославляя свое государство и готовясь к его защите в будущем.

