Болт прошел сквозь череп! Как нейрохирурги из Днепра 5 часов спасали раненого бойца

Пять часов под микроскопом — столько времени понадобилось медикам, чтобы достать стальной болт из головы раненого военного.

Днепровские нейрохирурги вместе с американскими коллегами спасали бойца, получившего сверхсложное ранение после атаки российского дрона. Стальной обломок остановился в миллиметре от глаза.

Удалось ли сохранить зрение и увидит ли боец ​​свою шестилетнюю дочь — смотри в репортаже журналистки Вікна-новини Анастасии Вильховой.

Обломок, прошедший сквозь череп: история Дмитрия

Дмитрий едва открывает глаза и говорит короткими прерывистыми фразами. Каждое слово ему дается с видимым усилием. 17 февраля с побратимом он ехал на позиции, когда по их авто попал русский дрон.

— Удар был с моей стороны, не с его. Он был водителем, я с пассажирской стороны. Поэтому ему немного легче.

Дмитрий помнит, как каждую минуту после взрыва, несмотря на разбитый череп, он оставался в сознании. Слышал, как побратимы пытаются вытащить его из поврежденного автомобиля. Раненого бойца эвакуировали в Днепр, где украинско-американская команда нейрохирургов пять часов боролась за его жизнь.

— Очень тяжелое ранение. Это были и фрагменты дерева, и стекло, и металлический болт, который влетел через череп, повредил мозг, влетел в орбиту глаза и остановился в нескольких миллиметрах от зрительного нерва, — говорит американский нейрохирург Рокко Армондо.

После операции медики показывают, что именно достали из головы пациента. Поврежденный болт с резьбой только благодаря счастливому совпадению не повредил глаз.

Врачи не только достали обломок, но и уменьшили давление на глаз и избежали послеоперационной гематомы. Но самая большая победа врачей в том, что после выздоровления мужчина сможет снова увидеть свою жену и шестилетнюю дочь.

Такое сотрудничество украинских и американских врачей в Днепре стало постоянным. Нейрохирурги провели уже 34 операции и случай Дмитрия лишь один из десятков, когда объединенные усилия медиков возвращают бойцов к жизни.

