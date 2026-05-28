Мобилизация с 1 июня 2026: что изменится в процессе призыва военнообязанных

В Украине с 1 июня 2026 года правила и порядок проведения общей мобилизации остаются без радикальных изменений, поскольку этот процесс продолжает регулироваться действующим законодательством.

Ранее, 28 апреля, Верховная Рада приняла решение о продлении режима военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 2 августа 2026 года.

Несмотря на отсутствие новых правил призыва непосредственно с начала лета, май стал месяцем громких заявлений, правительственных решений и внесения в парламент пакета масштабных законопроектов, которые готовят основу для коренного реформирования армии. Читай в материале, как будет проходить мобилизация с 1 июня 2026 года и что изменится для украинцев.

Мобилизация с 1 июня 2026 года

Бронирование работников с 1 июня 2026 года

Существенные нормативные изменения, которые влияют на бизнес в июне, касаются правил бронирования работников критически важных предприятий. 22 мая Кабинет министров Украины принял постановление, существенно повышающее финансовые требования к предприятиям.

Новые правила предусматривают следующие шаги:

Минимальный уровень официальной зарплаты забронированного работника теперь должен составлять не менее трех минимальных заработных плат, что равняется 25 941 гривне. Для предприятий на прифронтовых территориях порог оставили неизменным – 21 600 гривен.

Сотрудники, имеющие отсрочку и работающие по совместительству, теперь учитываются в квоту только один раз — по своему основному месту работы, закрывающему лазейку для искусственного завышения квот компаниями.

Новые нормы начнут действовать в середине июня. В течение первого месяца лета госорганы согласуют критерии Минобороны и Минэкономики, а в июле-августе предприятия обязаны повторно подтвердить свой статус. Компании, которые не будут удовлетворять новым требованиям до конца лета, потеряют право на бронирование людей.

Перевод на спецучет через портал Действие после завершения временных льготных правил осуществляется в стандартный срок до 72 часов, а процедура онлайн-перебронирования ускорилась с 72 до 24 часов. Аннулировать отсрочку в Действии теперь можно не чаще одного раза в 5 дней.

Разбронирование медиков с 1 июня

Изменения коснулись и сферы здравоохранения. Несмотря на действующее постановление о возможности 100% бронирования медицинских работников государственных и коммунальных учреждений, Минздрав начал процедуру точечного аннулирования отсрочок на основании индивидуальных запросов от МО и Командования медицинских сил, которые остро нуждаются в конкретных дефицитных специалистах.

После разбронирования медик заключает контракт с ВСУ сроком 1 год. Адвокат Виолета Монастырская в комментарии Фактам подчеркнула, что этот механизм является законным, но дает право медицинским учреждениям и врачам на юридическую защиту.

В частности, решение Минздрава является индивидуальным административным актом и может быть обжаловано в суде в 6-месячный срок, если заведению удастся доказать незаменимость и критичность должности врача для гражданской медицины района.

При этом статья 119 КЗоТ гарантирует сохранение рабочего места и должности за мобилизованным медиком на все время службы.

Отсрочка от мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что бойцы, уволенные со службы, получат гарантированную отсрочку от повторного призыва, продолжительность которой будет четко пропорциональна количеству дней, проведенных ими непосредственно на нуле.

Кроме того, Сырский анонсировал рассмотрение системы краткосрочных контрактов сроком от 6 до 9 месяцев для возобновляемых после ранений военных и контрактов на 10 месяцев для действующих армейцев.

Мобилизация с 1 июня 2026 года: денежное довольствие

Президент Владимир Зеленский объявил о старте масштабной денежной реформы в армии с июня: начисление выплат будет полностью зависеть от сложности боевых задач и личной эффективности.

Минимальное обеспечение тыловых должностей будет составлять не менее 30 тысяч гривен, а для поддержки пехоты, несущей основную тяжесть войны, внедрят специальные пехотные контракты с единовременными или целевыми выплатами в размере от 250 до 400 тысяч гривен.

Также в Минобороны продолжаются внутренние обсуждения по трансформации ТЦК в Офисы Резерва+ с четким распределением на подразделения рекрутинга и подразделения социального сопровождения раненых и семей погибших, что должно снизить уровень общественного напряжения и нивелировать системные нарушения прав человека.

Потребность в таких реформах критическая, ведь, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, количество официальных жалоб граждан на действия ТЦК и нарушения во время мобилизационных процедур с 2022 года возросло в 333 раза, превысив отметку в 6 тысяч обращений.

Мобилизация с 1 июня 2026 г.: законопроекты, которые еще не вступили в силу

В середине мая в Верховную Раду было одновременно внесено 10 масштабных законопроектов, предлагающих изменения в процессе призыва людей.

Среди ключевых идей законопроекта №15237 — перенесение критериев бронирования из постановлений Кабмина на уровень закона и обязательства для забронированных выбрать одну из трех обязательных форм участия в обороне:

трудоустройство на сокращенном перечне объектов критической инфраструктуры;

регулярная служба в резерве;

ежемесячные целевые оборонные взносы в размере от 1 до 2 минимальных зарплат.

Законопроект №15116 предлагает автоматически отменять штрафы ТЦК в 17 000 грн., если они были наложены без законных оснований. Эти документы только проходят стадию рассмотрения в комитетах и ​​физически не могут вступить в силу с 1 июня из-за продолжительности парламентских процедур.

