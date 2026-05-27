РФ повредила корпуса Киево-Могилянской академии: на восстановление нужно 1,5 млн грн

Ночная атака на Киев 24 мая оставила болезненный след на Подоле — под ударом оказалась территория Национального университета Киево-Могилянская академия. Российский обстрел нанес существенные разрушения историческому образовательному центру, который уже более 400 лет формирует украинскую интеллигенцию.

Последствия атаки на Могилянку 24 мая: перечень поврежденных корпусов

По официальной информации заведения, разрушения получили сразу несколько знаковых объектов. В частности, повреждены окна и фасады в пяти учебных корпусах. Однако наибольшее беспокойство вызывает состояние Научной библиотеки, университетского Музея и Культурно-художественного центра — мест, где хранится уникальная память и культурное наследие Украины.

— Россия пытается уничтожить нашу историю и образование, но Могилянка держится. Наши студенты и преподаватели продолжают работать даже в таких условиях, — отмечают в пресс-службе НаУКМА.

1,5 миллиона гривен на восстановление: НаУКМА нуждается в помощи меценатов

На данный момент администрация университета провела предварительную оценку повреждений. Для проведения критически важных восстановительных работ — замены стекол, ремонта конструкций и обеспечения безопасного обучения — необходимо около 1,5 миллиона гривен. Это сумма, которая позволит оперативно законсервировать повреждения и подготовить помещения к дальнейшей эксплуатации.

Чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела, университет объявил об открытии благотворительного сбора. В академии призывают неравнодушных меценатов, выпускников и друзей Могилянки поддержать заведение финансово или предоставить экспертную помощь в оценке ущерба.

Подробные реквизиты и ссылки на банку для донатов обнародованы на официальных страницах Киево-Могилянской академии в социальных сетях.

