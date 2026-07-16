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Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины: Рада поддержала назначение

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2026, 12:23 4 мин.
Фото к: Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины: каким он видит новое правительство
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