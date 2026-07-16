Сергей Корецкий стал премьер-министром Украины: Рада поддержала назначение

Верховная Рада Украины 16 июля поддержала назначение Сергея Корецкого на должность Премьер-министра Украины. За соответствующее постановление №15414 проголосовало 289 народных депутатов. Об этом сообщила Верховная Рада.

Перед назначением новый глава правительства впервые очертил главные приоритеты работы Кабинета Министров.

По его словам, он должен сосредоточиться на трех главных направлениях — обороне государства, развитии экономики и продвижении Украины к членству в Европейском Союзе.

Выступая перед голосованием за назначение, Корецкий подчеркнул, что страна уже четыре года живет в условиях полномасштабной войны, поэтому правительство должно работать максимально эффективно и быстро.

— Я хочу, чтобы это правительство стало правительством обороны, экономического развития и евроинтеграции, — заявил Сергей Корецкий.

Какие задачи ставит перед правительством Корецкий

Главным приоритетом остается поддержка украинских военных и укрепление обороноспособности государства.

Он подчеркнул, что устойчивость Украины сегодня держится на двух опорах — Силах обороны и украинцах, которые, несмотря на войну, продолжают жить, работать, восстанавливать разрушенные города и поддерживать экономику.

— Устойчивость Украины имеет два фундамента — это наша армия, военные, которые держат передовую, и наши люди, которые, несмотря на все ужасы войны, живут здесь, работают, рожают детей, восстанавливают разрушенное, развивают страну и морально держатся уже пятый год войны, — сказал Корецкий.

По его словам, именно поэтому правительство должно выполнить ряд первоочередных задач.

Среди них:

полное обеспечение Сил обороны всем необходимым;

масштабирование украинского военно-промышленного комплекса;

поддержка граждан и бизнеса;

ускорение экономического развития;

продолжение реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.

Корецкий подчеркнул, что все эти направления взаимосвязаны, а их реализация должна обеспечить стране устойчивость как во время войны, так и после победы.

Кто такой Сергей Корецкий

До выдвижения на должность премьер-министра Сергей Корецкий возглавлял НАК Нафтогаз Украины. Его кандидатуру предложили после кадровых изменений в правительстве.

Ожидается, что после назначения Корецкий представит обновленный состав Кабинета Министров и программу работы правительства на ближайший период.

Как происходила смена правительства

Кадровые изменения в Кабинете Министров не стали неожиданностью. Разговоры об обновлении правительства продолжались несколько недель, а окончательно о необходимости перезагрузки исполнительной власти заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил, что Украина переходит к новому этапу государственного управления, который предусматривает обновление правительства и пересмотр подходов к работе отдельных министерств и государственных органов.

По словам Зеленского, решение стало результатом ряда рабочих встреч с руководителями правительства, силового блока и стратегических государственных предприятий. Во время них обсуждали как ситуацию в сфере безопасности, так и экономику, энергетику, международное сотрудничество и подготовку страны к следующему отопительному сезону.

Президент пояснил, что Украина меняет подход к реализации внутренней и внешней политики. В частности, каждое из ключевых международных направлений получит отдельного ответственного, который будет координировать сотрудничество с партнерами и отвечать за выполнение достигнутых договоренностей.

Именно тогда Зеленский впервые публично заявил о необходимости обновления Кабинета Министров.

После обращения главы государства тогдашний премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что завершает работу на своей должности. Она поблагодарила президента за доверие и подчеркнула, что для нее было честью возглавлять правительство в самый сложный период полномасштабной войны.

Еще до официальных кадровых решений народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит вопрос об увольнении премьер-министра и других членов правительства. По его словам, после этого парламент должен был перейти к формированию нового состава Кабинета Министров.

Параллельно Зеленский провел серию отдельных встреч с руководителями ключевых ведомств.

На фоне этих консультаций начал формироваться круг возможных кандидатов на должность нового премьер-министра.

По информации Ярослава Железняка, среди претендентов рассматривались председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий, министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров и городской глава Харькова Игорь Терехов.

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