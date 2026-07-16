Матч за 3-е место ЧМ-2026: когда Франция и Англия разыграют бронзовые медали

Чемпионат мира по футболу 2026 года приближается к завершению. После полуфиналов определились участники финала и матча за третье место, которые состоятся в воскресенье, 19 июля 2026 года.

Матч за 3-е место на чемпионате мира по футболу 2026: когда и где состоится

Первыми на поле 19 июля выйдут сборные Франции и Англии, которые поборются за бронзовые медали турнира.

Матч за бронзу ЧМ-2026 начнется в 00:00 по киевскому времени на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс (штат Флорида, США).

Арена вмещает 64 767 зрителей и является домашним стадионом клуба НФЛ Miami Dolphins.

Обе команды остановились в шаге от финала.

Англия уступила Аргентине со счетом 1:2, ее игроки пропустили два мяча в конце встречи.

Франция не смогла справиться со сборной Испании, проиграв полуфинал 0:2.

Теперь команды, занимающие 3-е и 4-е места в рейтинге ФИФА, определят обладателя бронзовых наград Мундиаля.

ЧМ-2026 станет для Англии восьмым чемпионатом мира подряд. Наивысшим достижением команды остается победа на турнире 1966 года.

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Позже в этот же день, в 22:00 по киевскому времени, состоится финал чемпионата мира.

На стадионе Meadowlands Stadium в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси), который вмещает 82 566 болельщиков, встретятся сборные Испании и Аргентины.

Испанцы вышли в финал после уверенной победы над Францией, а Аргентина одолела Англию, перехватив инициативу в конце матча.

В финале встретятся две лучшие команды мирового рейтинга ФИФА: Аргентина занимает 1-е место, Испания — 2-е.

19 июля 2026 года станет заключительным днем чемпионата мира-2026: сначала пройдет матч за 3-е место Франция — Англия, а вечером станет известен новый чемпион мира в финальном поединке Испании и Аргентины.

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Главное фото: Fifa.com.

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