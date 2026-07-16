Когда День бухгалтера 2026 года в Украине и как его празднуют

День бухгалтера — важный профессиональный праздник, ведь бухгалтеры — это представители одной из самых ответственных профессий. Они имеют дело с документацией финансовой части каждого бизнеса.
Если среди твоих родственников, друзей или знакомых есть бухгалтеры, не забудь их поздравить. В Украине День бухгалтера отмечают 16 июля.
Когда День бухгалтера 2026 в мире и в Украине и как его празднуют, — читай в материале.
Международный день бухгалтера: дата
Международный день бухгалтера отмечают ежегодно 10 ноября. Отношение к событию имеют все, кто связан с бухгалтерской, экономической или аудиторской деятельностью. Поэтому в Украине этот день празднуют дважды — летом и осенью.
День бухгалтера 2026 в Украине
Отмечают этот праздник на основании датированного 18 июня 2004 года указа Президента Украины 662/2004. Дата праздника была установлена 16 июля потому, что именно в этот день в суверенной Украине, в 1999 году приняли Закон Украины, где были закреплены основные положения О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине.
В этот день важно напомнить о важности профессий бухгалтеров и аудиторов. Это касается не только профессионалов, но и студентов, намеренных освоить тонкости этой нелегкой работы.
По традиции, во многих компаниях устраивают разные корпоративы, где сотрудники общаются в непринужденной атмосфере. Многие руководители награждают самых усердных сотрудников премиями или словами благодарности. Коллеги обмениваются подарками.
Кто празднует День бухгалтера 2026
Праздник отмечают преподаватели экономических вузов, студенты и специалисты в сфере бухгалтерского учета.
Также его отмечают и студенты бухгалтерских колледжей.
Чем занимается бухгалтер
Бухгалтеры — это не только те люди, которые знают все о дебете с кредитом. Именно бухгалтеры:
- занимаются начислением заработной платы;
- готовят отчетность в фискальную службу;
- следят за финансовыми потоками;
- следят за затратами на производство;
- производят инвентаризацию и обрабатывают документацию.
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