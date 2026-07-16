Стиль жизни

Когда День бухгалтера 2026 года в Украине и как его празднуют

Анна Голишевская, редактор сайта 16 июля 2026, 09:40 2 мин.
день бухгалтера
Фото Unsplash

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