Поступление в аспирантуру 2026: даты регистрации, документы и проходной балл

Вступительная кампания в аспирантуру в 2026 году уже имеет утвержденный график. Будущим аспирантам необходимо будет сдать единый вступительный экзамен (ЕВИ), единое вступительное испытание по методологии научных исследований (ЕВВ), а также пройти вступительные испытания в учреждении высшего образования.

Рассказываем, когда начнется прием заявлений, какие документы и результаты экзаменов понадобятся для поступления и какой проходной балл необходимо набрать. Об этом пишет образовательный портал Education.ua.

Когда поступление в аспирантуру в 2026 году

Основной этап подачи заявлений для участия в конкурсном отборе продлится с 8 по 25 августа 2026 года.

График вступительной кампании предусматривает следующие ключевые даты:

1–27 июля — регистрация на вступительные испытания в учреждениях высшего образования для поступления на бюджет;

1 июля – 20 августа — регистрация на вступительные испытания для поступления на контракт;

28 июля – 7 августа — проведение собеседований и экзаменов для бюджетной формы обучения;

28 июля – 23 августа — проведение вступительных испытаний для контрактной формы обучения;

8–25 августа — основной прием заявлений на поступление в аспирантуру;

26 августа – 7 сентября — экзамены по специальности, дополнительные испытания и презентации исследовательских предложений;

с 8 сентября — публикация рекомендаций к зачислению;

до 14 сентября — завершение зачисления поступающих;

15 сентября – 15 октября — дополнительный набор на контракт (по решению университета).

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Что нужно для поступления в аспирантуру в 2026 году

Для поступления на получение степени доктора философии или доктора искусств необходимо пройти несколько этапов отбора.

Абитуриенты должны сдать:

ЕВИ — единый вступительный экзамен, который состоит из теста общей учебной компетентности и теста по иностранному языку;

ЕВВ — единое вступительное испытание по методологии научных исследований;

экзамен по специальности в учреждении высшего образования;

дополнительные испытания или презентацию исследовательского либо творческого предложения, если это предусмотрено правилами конкретного университета.

Для поступления также можно использовать результаты ЕВИ 2024 или 2025 года, а результаты ЕВВ 2025 года остаются действительными для вступительной кампании 2026 года.

Для допуска к конкурсному отбору поступающим необходимо набрать:

не менее 300 баллов по двум компонентам ЕВИ;

не менее 100 баллов по ЕВВ.

При этом эти показатели являются минимальными для участия в конкурсе. Итоговый конкурсный балл формируется с учетом результатов теста по иностранному языку и ЕВВ, поэтому более высокие результаты значительно повышают шансы на поступление.

В 2026 году основная сессия единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания пройдет с 14 по 29 июля.

Для тех, кто не смог сдать экзамены во время основной сессии, предусмотрена дополнительная — с 24 по 28 августа.

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