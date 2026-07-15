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Поступление в аспирантуру 2026: даты регистрации, документы и проходной балл

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 июля 2026, 16:00 3 мин.
Вступление в аспирантуру 2026: когда начнется
Фото Pexels

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