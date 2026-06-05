Временная защита для украинцев в ЕС: что нужно знать мужчинам призывного возраста

4 июня 2026 г. во время заседания Совета Европейского Союза по внутренним делам в Люксембурге профильные министры стран-членов достигли принципиального единодушия относительно необходимости продолжения действия Директивы о временной защите для граждан Украины.

Несмотря на предварительные договоренности о том, что текущее продление статуса до марта 2027 года станет окончательным, европейские столицы вынуждены были срочно отказаться от планов перевода украинцев на национальные виды на жительство — подробности читай в материале.

Временная защита для украинцев в ЕС: предусмотрены ли изменения для мужчин

По данным кипрского председательства в Совете ЕС, на сегодняшний день общеевропейским временным прибежищем пользуются 4,33 миллиона перемещенных лиц из Украины. Наибольшую нагрузку на свои системы испытывают следующие государства:

Германия принимает 28,7% от общего количества бенефициаров;

Польша — обеспечивает убежище для 22,3% украинцев;

Чехия — содержит 9% перемещенных лиц, имея при этом самый высокий показатель пропорциональности по отношению к собственному населению (34,8 бенефициара на 1000 жителей).

Несмотря на решение продлить общую архитектуру защиты еще на один год — до марта 2028 года, условия пребывания для новых пришельцев претерпевают кардинальные трансформации.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что Европейская комиссия в течение следующих недель представит обновленное законодательное предложение, предусматривающее исключение из-под действия Директивы о временной защите мужчин мобилизационного возраста (от 23 до 60 лет).

Чиновник подчеркнул, что введение такого персонального ограничения является скоординированным шагом и отражает пожелания украинской стороны, стремящейся избежать истощения собственного мобилизационного ресурса и поощрить граждан возвращаться для обороны и будущего восстановления государства.

Германия, Швеция и Польша поддержали ограничение автоматической защиты для военнообязанных мужчин.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что Берлин выступает за то, чтобы для этой категории действовала стандартная, длительная процедура рассмотрения просьб об убежище (статус беженца) вместо автоматического получения прав.

Стокгольм и Варшава также назвали разумным подход лишать льготного статуса лиц, оставивших Украину в обход национального законодательства или имеющих запрет на выезд, однако Польша назвала категорически неприемлемыми предложения некоторых стран ввести географические ограничения.

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Эстония и Люксембург выразили оговорку об изменении правил. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подчеркнул, что наиболее взвешенным шагом было бы продолжение Директивы в ее нынешнем, первоначальном виде без дополнительных юридических осложнений.

Основные опасения европейских дипломатов связаны с тем, что полное запрещение статуса для мужчин может противоречить принципу недискриминации по возрасту и полу, а также перегрузит миграционные органы стран, которые традиционно терпят пацифистские взгляды и отказ от военной службы.

Ожидается, что будущий механизм переведет все бремя доказательства легальности пребывания непосредственно на заявителя.

Право на автоматическую временную защиту в ЕС с 2027 года будут иметь только те лица, которым действующее украинское законодательство официально разрешает выезд за границу во время военного положения.

Украинцы, которые выехали за краткосрочными разрешениями, командировками или через систему Путь как волонтеры и не вернулись, потеряют возможность быстрой легализации.

В то же время, европейские дипломаты успокаивают тех граждан, которые уже длительное время находятся в Европе.

Большинство представителей государств-членов сходятся во мнении, что предстоящие ограничения от Еврокомиссии не будут иметь обратной силы на практике: для мужчин, уже проживающих в ЕС и получивших карточки временной защиты раньше, условия пребывания не изменятся, и принудительно депортировать их обратно в Украину никто не будет.

Новые правила начнут жестко действовать для тех, кто будет пересекать границу после утверждения реформы.

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