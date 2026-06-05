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Временная защита для украинцев в ЕС: что нужно знать мужчинам призывного возраста

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 05 июня 2026, 17:00 4 мин.
временная защита для украинцев в ес
Фото Pexels

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