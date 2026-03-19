В Чехии инициировали пересмотр правил защиты для украинцев: кого могут лишить статуса с 2027 года

Чешское правительство предлагает ввести избирательность в предоставлении временной защиты, исключив из списка получателей мужчин призывного возраста и выходцев из регионов Украины, где в данный момент не ведутся активные боевые действия.

О планах реформирования миграционной политики сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар в интервью изданию Novinky. По его словам, изменения могут вступить в силу уже с начала 2027 года.

В Чехии предлагают лишить статуса часть украинцев с 2027 года

Чешская сторона предлагает разделить подходы к предоставлению защиты по двум ключевым признакам:

По мнению Метнара, жители западных областей Украины, которые считаются относительно безопасными, не должны иметь автоматического права на статус беженца в ЕС;

Министр высказался за прекращение действия временной защиты для украинских мужчин трудоспособного возраста. Он подчеркнул, что это соответствует интересам самой Украины, которая нуждается в людях как для защиты на фронте, так и для перспективного послевоенного восстановления территорий.

Украина заинтересована в том, чтобы её граждане оставались дома или возвращались для восстановления страны. Это долгий путь, требующий человеческого ресурса, — отметил глава МВД Чехии.

Поскольку статус временной защиты регулируется на уровне общеевропейских директив, Чехия не может изменить правила в одностороннем порядке. Сейчас продолжаются консультации со странами, несущими наибольшую миграционную нагрузку. В частности, вопрос уже обсуждался с немецким коллегой Александром Добриндтом.

Согласно актуальным данным Евростата, лидерами по количеству принятых украинцев являются:

Германия (более 1,26 млн человек);

Польша (около 966 тыс. человек);

Чехия (почти 397 тыс. человек).

Экономические риски и сопротивление бизнеса

Несмотря на политическую волю к ограничениям, чиновники вынуждены считаться с реалиями внутреннего рынка труда. Чешские работодатели неоднократно предостерегали: массовый отъезд украинцев может вызвать стагнацию во многих секторах экономики. Следовательно, МВД Чехии пытается найти сбалансированный подход, который учитывал бы и потребности безопасности Украины, и стабильность европейского бизнеса.

Дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от дебатов под председательством Кипра в ЕС. Ожидается, что в ближайшие месяцы Брюссель сформирует обновленную концепцию защиты для украинцев на период после 2026 года.

Интересно, что в Польше не планируют в дальнейшем выплачивать помощь всем украинцам. Президент страны Кароль Навроцкий заявил, что право на выплаты должны иметь только те, кто работает в стране.

