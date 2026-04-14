Пособие на погребение 2026: что следует знать перед подачей документов

В Украине в 2026 году действует четко определенная система финансовой поддержки лиц, организующих захоронения. В зависимости от статуса усопшего (пенсионер, застрахованное лицо или военнослужащий), размер выплат и механизм их получения существенно отличаются.

В марте 2026 года произошло плановое увеличение фиксированных сумм помощи, что делает актуальным обновление знаний об этом виде социальной защиты.

Помощь на погребение 2026 в Украине: подробности оформления выплаты

Для тех, кто организовал похороны пенсионера, помощь предоставляется Пенсионным фондом Украины (ПФУ). Размер выплаты напрямую зависит от размера и вида пенсии, которую получало лицо при жизни:

Гражданские пенсионеры: выплата равна сумме двух месячных пенсий умершего.

Военные пенсионеры: помощь составляет три месячных пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Обратиться за этой выплатой можно в любой сервисный центр ПФУ, независимо от места регистрации. Сроки подачи заявления на пособие для пенсионеров законом не ограничены.

Согласно постановлению ПФУ № 6-1, которое вступило в силу 13 марта 2026 года, размер пособия на захоронение застрахованного лица (работника) или находящегося на содержании члена его семьи увеличен до 8 500 грн.

Эта выплата назначается страхователем-работодателем по основному месту работы покойного. Решение о назначении помощи должно быть принято не позднее следующего дня после обращения, а выплата производится после поступления средств от ПФУ на счет предприятия.

Важно помнить, что документы на эту помощь необходимо предоставить в течение 6 месяцев со дня смерти.

Кроме обязательных выплат от государства, работодатель может предоставить собственную помощь на погребение, если это предусмотрено коллективным договором.

Налогообложение: в 2026 году сумма пособия от последнего работодателя в размере до 9 320 грн не подлежит налогообложению НДФЛ и военным сбором. Сумма, превышающая этот порог, облагается налогом по общим правилам (18% НДФЛ и 5% ВЗ).

Нецелевая помощь: если помощь выплачивает не последний работодатель, она считается нецелевой благотворительной помощью и не облагается налогом только в пределах 4 660 грн.

Для оформления любого вида помощи заявителю (лицу, фактически несущему расходы на погребение) необходимо предоставить:

Заявление (бумажное или электронное).

Паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН).

Свидетельство о смерти и/или Выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти.

Реквизиты банковского счета в формате IBAN.

В случае смерти члена семьи, находящегося на иждивении работника, дополнительно предоставляются документы, подтверждающие родственную связь (свидетельство о браке или рождении) и факт пребывания на иждивении.

