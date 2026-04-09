Пенсионный возраст в Украине 2026: сколько лет стажа нужно иметь для выхода на пенсию

В 2026 году вопрос выхода на заслуженный отдых в Украине приобретает новые смыслы. Несмотря на то, что пенсионный возраст остается на отметке 60 лет, реальная возможность перестать работать все ужесточается из-за ежегодного повышения требований к страховому стажу — подробности читай в материале.

Согласно действующей реформе, в 2026 году порог страхового стажа снова вырос. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, гражданам необходимо иметь не менее 33 лет официального стажа. Для тех, кто не накопил такое количество лет, существуют другие возрастные пороги:

Выход в 63 года: требует наличия стажа от 23 до 33 лет.

Выход в 65 лет: возможен при стаже от 15 до 23 лет.

Социальная помощь: если стаж менее 15 лет, человек сможет рассчитывать только на государственную социальную помощь после достижения 65-летия.

Важно понимать, что эти требования будут продолжать расти до 2028 года, когда для ухода на пенсию в 60 лет понадобится уже 35 лет стажа. Это создает ситуацию, когда пенсионный возраст повышается автоматически для тех, кто работал неофициально или имел перерывы в карьере.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова в своем недавнем интервью подчеркнула, что де-факто повышение пенсионного возраста в Украине уже происходит, даже без принятия специальных законов.

По ее мнению, увеличение требований к страховому стажу – это скрытый механизм, заставляющий людей дольше оставаться на рынке труда.

Более того, Либанова сделала резонансное заявление о том, что в будущем человечество может работать чуть ли не до 90 лет. Это связано с тем, что население Украины стремительно стареет, а количество молодых работников уменьшается, что создает критическую нагрузку на пенсионную систему.

Кроме того, опыт европейских стран показывает, что привлечение пожилых людей к активному труду выгодно для государства.

В настоящее время депутаты Верховной Рады и члены правительства пытаются избегать прямого повышения возрастного порога до 65 или 67 лет, как это сделали во многих странах ЕС. Но экономическая действительность диктует свои условия. В нынешней демографической ситуации пенсионная система просто не выдержит раннего выхода людей на отдых.

