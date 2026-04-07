Кому нужно оцифровывать свою трудовую книжку и почему стоит поспешить с этим

В Украине продолжается переход на цифровые электронные трудовые книжки, и крайний срок уже близко — 10 июня 2026 года. Кому нужно оцифровывать трудовую книжку, а кому это можно не делать — читай в материале.
Кто обязан оцифровывать трудовую книжку
Совсем скоро бумажные трудовые книжки прекратят своё существование, и в пользовании останутся только электронные документы.
Если твоя трудовая книжка не будет оцифрована, стаж ты не потеряешь, но существует риск, что Пенсионный фонд не будет иметь полной информации о твоём трудовом стаже, и некоторые периоды могут не учесть при расчёте пенсии.
Оцифровывать трудовую книжку рекомендуется тем, кто начал официальную трудовую деятельность до 1 января 2004 года.
Время ещё есть — оформить электронную книжку можно до 10 июня 2026 года. После этого все сведения о стаже будут храниться в Реестре застрахованных лиц.
Многих также интересует, нужно ли оцифровывать трудовую книжку пенсионерам.
Для тех, кто уже является пенсионером и не работает, этого делать необязательно.
Но если пенсионер планирует перерасчёт пенсии, оцифровка имеет смысл — так Пенсионный фонд сможет учесть весь трудовой стаж, который ранее по какой-либо причине мог не быть зафиксирован.
В целом цель процедуры проста: сохранить информацию о трудовой деятельности до 1 января 2004 года.
Эти данные передаются в Пенсионный фонд Украины и далее используются для автоматического расчёта размера пенсии.
Оцифровывать трудовую книжку в Украине можно двумя способами, что предусмотрено законодательством.
Можно обратиться напрямую в территориальный орган Пенсионного фонда Украины. Этот вариант подходит тем, кто по каким-либо причинам не может воспользоваться интернетом или веб-порталом.
Или же документ можно оцифровать самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, полностью онлайн.
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