Стиль жизни
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Многофункциональная кухня-гостиная: как спроектировать полубарную стойку и обеденную зону

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 19:42 2 мин.
Как оформить кухню-студию: высота мебели, освещение и эргономика
Фото Pexels

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