Многофункциональная кухня-гостиная: как спроектировать полубарную стойку и обеденную зону

Объединение кухни и гостиной в единую студию требует умного зонирования, чтобы процесс готовки не мешал отдыху. Идеальным буфером между рабочей и жилой территорией выступает комбинация обеденной группы и легкой полубарной стойки. Это разделяет потоки членов семьи, создавая разные сценарии — от быстрых утренних завтраков до долгих праздничных ужинов.

Высота, эргономика и габариты зон

Секрет удобства многофункциональной столовой зоны кроется в строгом соблюдении высот. Традиционный обеденный стол имеет стандартный уровень 75–78 см под привычные стулья. Полубарная стойка проектируется ниже классической барной — ее выравнивают точно вровень с рабочей столешницей гарнитура (88–92 см). Такое решение позволяет сделать остров монолитным, расширяя полезную площадь для готовки. Стулья для нее подбираются с высотой сиденья 60–65 см.

Конструктивная надежность и выбор опорных элементов

Проектирование выносных столешниц требует точного инженерного расчета. Поскольку один край полубарной стойки крепится к модулю, противоположный конец берет на себя серьезную консольную нагрузку.

При использовании тяжелых материалов вроде кварцевого агломерата или массива дуба плита провиснет без надежного основания. В современных минималистичных и лофтовых интерьерах для этих целей используются жесткие опоры для столов, выполненные из стального профиля. Они не загромождают пространство под ногами и обеспечивают стабильность конструкции.

При подборе комплектующих дизайнеры руководствуются правилами:

для обеденного стола используют Т-образные или Х-образные подстолья, гарантирующие устойчивость;

лаконичные опоры для столов из каталога viyar в виде одиночных металлических колонн идеальны для стоек, так как позволяют компенсировать неровности пола;

оттенок порошковой покраски оснований подбирается строго в тон остального мебельного металла в комнате.

Металлический каркас должен выдерживать не только вес плиты, но и случайное давление, когда человек опирается на край стойки.

Световая режиссура пространства

Финальным этапом проектирования выступает разделение зон с помощью света. Обеденный стол требует низкого освещения: над ним вешают крупную люстру, создающую интимное световое пятно. Полубарную стойку выделяют группой из двух-трех подвесных спотов с направленным вниз узким лучом. Такой сценарий четко разграничивает зоны, позволяя выключателем превратить утилитарную кухню в уютный вечерний лаунж.

Если ты делаешь ремонт в доме и имеешь детей, то раньше мы рассказывали о дизайне детской комнаты.

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