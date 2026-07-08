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Парк Лазаря Глобы в Днепре: почему это одно из самых любимых мест отдыха

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июля 2026, 18:00 3 мин.
парк глобы в днепре что посмотреть

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