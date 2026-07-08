Парк Лазаря Глобы в Днепре: почему это одно из самых любимых мест отдыха

В самом центре Днепра раскинулся знаменитый парк, почти ровесник самого города.
Парк имени Лазаря Глобы — это зелёная зона со своими уютными уголками и “фишками”, которые делают это место привлекательным и неповторимым.
История парка Лазаря Глобы в Днепре: казацкие корни и ботанические чудеса
История парка началась в 1743 году, когда отставной запорожский есаул Лазарь Глоба влюбился в здешние живописные пейзажи. Он обладал настоящим талантом к садоводству.
Первый свой сад он продал князю Потёмкину (сейчас это парк Шевченко), а сам перебрался ниже, где разбил новый фруктовый рай. Именно этот нижний сад и стал основой современного парка.
После смерти основателя сад превратился в Казённый ботанический сад. Здесь выращивали не только привычные яблони, но и экзотические растения из Америки и Италии, содержали теплицы, виноградники и даже лабораторию по разведению шелкопрядов!
За свою историю парк переживал и времена упадка, и расцвета, долго носил имя лётчика Чкалова, пока в 1992 году ему наконец не вернули имя Глобы.
Топ-5 локаций парка Лазаря Глобы: что посмотреть
- Вековой дуб и памятник Глобе: на месте предполагаемого захоронения казака-садовника стоит старое дерево, рядом с которым находится памятник: казак Лазарь, держащий в руках росток.
- Озеро и Маленький принц: в центре парка находится большое озеро, где живут чёрные и белые лебеди, а из воды словно появляется трогательная скульптура Маленького принца.
- Летний театр Лебедь: оригинальное архитектурное сооружение, построенное ещё в 1978 году, которое по форме чем-то напоминает птицу.
- Малая Приднепровская железная дорога: открытая ещё в 1936 году, она стала первой детской железной дорогой в Украине.
- Парковые аллеи: сегодня здесь растёт более 8 000 деревьев и 2 000 кустарников. Гуляя по лабиринтам дорожек, можно устроить квест и поискать современные причудливые скульптуры.
Как добраться до парка Лазаря Глобы: адрес и карта
Парк расположен в самом центре города по адресу: проспект Дмитрия Яворницкого, 95. Добраться до него чрезвычайно легко.
Можно ехать на метро до станции Вокзальная, а оттуда пройти пешком около 10–15 минут вверх по проспекту.
Или воспользоваться троллейбусом либо трамваем, подойдёт любой транспорт, который курсирует по главному проспекту. Например, трамвай №1 или троллейбус №1, Б, остановка так и называется — Парк Лазаря Глобы.
Источник фото: Рlanetofhotels.com.
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