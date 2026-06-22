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Парк Сагайдак в Днепре: пляж, спортивные площадки и живописные виды

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 июня 2026, 16:30 3 мин.
Парк Сагайдак в Днепре: история, адрес и чем он известен

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