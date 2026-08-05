Голосеевский район Киева: самые интересные факты об одном из крупнейших районов столицы

Голосеевский район раскинулся на юге Киева. Он известен прежде всего тем, что является самым зеленым в столице — благодаря огромному национальному природному парку и древним лесам, которые чудом сохранились в мегаполисе.

Чем это место еще привлекает для жизни и отдыха — истории и факты, которые откроют тебе то, что скрывается за асфальтированными дорогами и рядами высоток.

История Голосеевского района Киева

Голосеевский район — крупнейший по площади в Киеве и один из самых зеленых в столице. Его территория занимает более 15 тысяч гектаров. Район расположен на правом берегу Днепра и простирается до южных и западных окраин столицы, граничит с Киевской областью.

Современные жилые кварталы Голосеевского района соседствуют с лесами, монастырями, холмами и историческими местностями — и это, пожалуй, главная достопримечательность этого места.

В состав Голосеевского района входят Голосеево, Демеевка, Теремки, Феофания, Китаево, Пирогово, Корчеватое, Лысая гора, Байкова гора, Мышеловка, Цымбалов яр, Саперная Слободка и еще более двух десятков исторических урочищ и поселений.

История Голосеевского района Киева

С Голосеевским районом связано немало легенд. Одна из них объясняет происхождение названия Голосеево: будто бы после татарских набегов женщины искали в лесу своих родных и так долго голосили, что эта местность получила такое название.

Реальная же история Голосеева начинается как минимум с XVI века. Первое письменное упоминание о местности датируется 1541 годом, когда эти земли принадлежали Киево-Печерская лавра.

В XVII веке митрополит Петр Могила основал среди леса монастырь, после чего Голосеево стало загородной резиденцией духовенства.

Активная застройка Голосеева началась только во второй половине XIX века, когда вдоль современной улицы Большая Васильковская начали возводить жилые кварталы, и Киев постепенно поглотил бывшее село Демеевка.

Теперь жители района могут гордиться таким соседством: рядом находятся Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Главная астрономическая обсерватория НАН Украины, знаменитый комплекс ВДНХ, который в 1950-х годах проектировали как настоящий город в городе.

Голосеевский район: интересные факты

Голосеевский район — пожалуй, самый зеленый в столице. Именно здесь расположен Национальный природный парк «Голосеевский», где растут дубы возрастом более 200 лет, сохранились чистые озера и источники, воду из которых местные жители считают целебной.

Кроме того, в Голосееве находятся Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, Свято-Пантелеимоновский монастырь, Китаевская пустынь с пещерами, Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского и Литературно-мемориальный музей Максима Рыльского.

Можно сказать, что Голосеевский район объединяет сразу несколько лиц: это и деловой Киев, и одна из крупнейших природных зон столицы, где всего за несколько минут можно перейти от оживленного проспекта к тихому лесу.

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