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Голосеевский район Киева: самые интересные факты об одном из крупнейших районов столицы

Ольга Петухова, редактор сайта 05 августа 2026, 18:00 3 мин.
голосеевский район киева
Фото Instagram

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