Массированный обстрел Киева и Киевщины: 17 погибших, десятки раненых и многочисленные разрушения

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли массированный удар баллистическими ракетами и ударными дронами по Киеву и Киевской области. В результате ночной атаки есть погибшие и раненые.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице погиб один человек, еще 26 пострадали.

Обстрел Киева 5 августа 2026 года: что известно о ситуации в городе

В результате обстрела Киева десятки человек получили ранения, 16 пострадавших госпитализировали.

— Уже 26 пострадавших в столице в результате атаки врага на столицу. 16 раненых находятся в стационарах городских больниц. Один человек погиб, — сообщил Кличко.

По данным директора департамента здравоохранения КГГА Татьяны Мостепан, среди госпитализированных — пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще девять в состоянии средней тяжести, два человека в легком состоянии. Также она сообщила, что среди 26 пострадавших — 10 людям оказали медицинскую помощь амбулаторно.

В ГСЧС уточнили последствия российских ударов по районам столицы.

— В ночь на 5 августа враг совершил массированный дроново-баллистический обстрел. В результате российского удара произошли пожары и разрушения в Оболонском, Святошинском, Голосеевском и Деснянском районах столицы, говорится в сообщении ГСЧС.

Указывается, что по одному из адресов Оболонского района возник пожар в нежилом здании, именно там погиб человек.

В Святошинском районе произошло возгорание в складском помещении одного из магазинов.

В двух локациях Голосеевского района произошли пожары в одноэтажных нежилых зданиях. Пожар был ликвидирован.

По другому адресу на территории промышленного предприятия произошла незначительная утечка аммиака. Была перекрыта запорная арматура. Угрозы для населения нет, отмечают спасатели.

Также из-за российской атаки горели два нежилых здания в Деснянском районе.

Пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах локализованы. Спасатели продолжают ликвидировать последствия обстрелов Киева.

В Нацполиции уточнили, что погибла 60-летняя женщина. Еще 16 человек в возрасте от 19 до 59 лет получили ранения. Среди пострадавших — водитель бригады экстренной медпомощи.

Сообщается, что в Киеве в ночь на 5 августа были повреждены частные дома, автомобили, складские помещения, отделения почтовых операторов, логистический центр, автозаправочная станция, предприятия, гипермаркет, а также служебные автомобили полиции.

Тем временем в компании Эпицентр сообщили о гибели сотрудника и разрушении двух логистических комплексов и завода в результате российской атаки.

— В Киеве полностью сгорел логистический центр по ул. Вискозной – один из ключевых логистических объектов компании. В логистическом производственном комплексе в Калиновке погиб сотрудник компании. Еще трое наших коллег получили ранения и находятся в больнице. В результате прямых ракетных ударов полностью уничтожены два больших складских комплекса. Еще одна ракета попала в завод Epicentr Ceramic Corporation. Мощный взрыв фактически разрушил завод, сделав дальнейшую работу предприятия невозможной, рассказали в Эпицентре.

В Новой почте сообщили о гибели работников и уничтожении сортировочного центра в Киеве.

— Враг в очередной раз совершил военное преступление против гражданского населения, применив кассетные боеприпасы. В результате атаки погибли три человека: двое водителей партнера-перевозчика и один работник подрядной организации. Еще восемь человек получили ранения, — говорится в сообщении компании.

Последствия обстрела Киева и Киевщины 5 августа / 8 Фотографий

Обстрел Киевщины 5 августа 2026 года: что известно о ситуации в области

В результате вражеских ударов по Киевской области погибли 14 мирных людей, еще 22 пострадали, сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. Позже в ГСЧС уточнили, что в области погибли 16 человек.

— Больше всего жертв — в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе враг убил еще четырех мирных жителей. Еще один человек погиб в Фастовском районе, — написал Ткаченко.

По его данным, в Броварском районе были ранены 12 человек, в Фастовском — три человека, еще семеро пострадавших в Бучанском районе.

Ткаченко также уточнил, что в Броварском районе повреждены складские здания и производственные помещения. В Бучанском и Фастовском также повреждены складские здания.

В Укрзализныце (УЗ) сообщили о том, что в результате атаки погибли люди на территории железнодорожной платформы возле атакованных логистических центров.

— Во время массированной комбинированной атаки движение поездов и работа станций приостанавливались, персонал станций и пассажиры эвакуировались. Продолжаем работать в особом режиме в периоды массированных атак и извиняемся за возможные сбои в графике, — отметили в УЗ.

В Киевской области продолжается работа оперативных служб и восстановительные работы в Броварском районе, о возобновлении движения сообщат дополнительно, добавили в Укрзализныце.

По информации главы Броварской районной госадминистрации Виталия Бигуна, восемь человек погибли на станции Квитнева в Броварском районе.

— Немного задержался поезд и люди не успели на свой последний поезд, — рассказал Бигун в прямом включении в эфире телемарафона.

По данным президента Владимира Зеленского, атака на Украину унесла жизни 17 человек. Этих жертв, уверен глава государства, не было бы, если бы было достаточно перехватчиков баллистики.

Обстрел Киева и Киевщины 5 августа 2026 года: что говорят в Воздушных силах

В Воздушных силах (ВС) сообщили, что основным направлением российского удара была Киевщина.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, — говорится в сообщении.

Так, ночью 5 августа (с 18:00 4 августа) россияне атаковали четырьмя противокорабельными ракетами Циркон/Оникс из Курской и Ростовской областей, 24 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 из Брянской и Курской областей, 115 ударными БпЛА типа Пародия по направлениям: Курск, Миллерово, Орел (Россия), временно оккупированный Донецк, Гвардейское (временно оккупированная АР Крым).

По данным ВС, по состоянию на 08:30 были сбиты или приглушены 98 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке Украины. Зафиксировано попадание ракет и 17 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

Обстрел Киева и Киевщины 5 августа 2026 года: реакция Зеленского

Владимир Зеленский сообщил о 17 погибших и 44 пострадавших в результате российской атаки 5 августа.

— Тяжелый был удар: 24 баллистических ракеты, 4 Циркона/Ониксы и еще 115 дронов, значительная часть из них реактивные. Основная цель атаки – складские помещения гражданских предприятий, также были удары по инфраструктуре, железнодорожной станции. Объекты, не причастные к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика, — сообщил президент.

Зеленский также добавил, что ракеты-перехватчики баллистики могли бы сохранить жизнь погибших сегодня людей.

— Очень важно, чтобы партнеры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводит именно к таким ужасным жертвам и разрушениям, — говорится в сообщении президента.

Также Зеленский подчеркнул, что партнеры Украины, которые не готовы сейчас более активно помогать с поставками перехватчиков, могут помочь введением новых санкций. Значительная часть российских производств баллистики до сих пор не под санкциями, добавил Зеленский.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флэш) отметил, что помочь Украине защититься от баллистики РФ может только международное сообщество.

Фото: ДСНС, Нацполіція

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!