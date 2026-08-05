Для тебя Новости

Массированный обстрел Киева и Киевщины: 17 погибших, десятки раненых и многочисленные разрушения

Марина Слизовская 05 августа 2026, 12:00 6 мин.
Обстрел Киева и Киевщины 5 августа
Фото ДСНС/Telegram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь