Удар по Николаеву: погибла женщина, среди пострадавших есть дети

Российские военные ночью, 4 августа, атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Shahed, в результате атаки есть жертвы и разрушение домов в частном секторе города.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации (ОВА) Георгий Решетилов.

Последствия удара по Николаеву

В Николаеве из-за российского удара по городу погибла пожилая женщина, еще семь человек пострадали, в том числе двое детей.

Удар по Николаеву ночью 4 августа / 3 Фотографии

– Ночью враг снова атаковал город. В результате погибла 89-летняя женщина. Еще семь человек пострадали. Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Они были госпитализированы, пока они будут проходить лечение амбулаторно. Также острую реакцию на стресс испытали четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 года, а также 81-летний мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте, — сообщил Решетилов.

Также по данным и.о. начальника Николаевской ОВА, два частных дома разрушены, еще семь частных домов получили повреждения, также разбит автомобиль и повреждены окна трех многоквартирных домов.

Ранее мы писали, сколько шахедов в одной группе и как формируются ударные волны БпЛА.

Фото: Георгій Решетілов | Миколаївська ОВА

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