Гороскоп на 4 августа 2026: время действовать, но не сжигать мосты

4 августа нас ждет энергичный и очень динамичный день. Большую часть суток Луна будет находиться в знаке Овна, поэтому ты почувствуешь прилив решительности и желание двигаться вперед.

Солнце вместе с Юпитером во Льве добавят уверенности и вдохновения для творческих идей. Но будь внимателен: Марс в Близнецах вступает в противостояние с Черной Луной (Лилит).

Это может подталкивать к резким словам или желанию сжечь мосты, поэтому держи эмоции под контролем и не поддавайся на провокации.

В то же время Венера в практичной Деве советует заботиться о себе, а Меркурий в Раке подсказывает, что лучшее решение для любых недоразумений — это искренний и теплый разговор с близкими.

Гороскоп на 4 августа 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

День зарядит тебя драйвом и желанием свернуть горы! На работе твой внутренний огонь будет бушевать, поэтому смело берись за самые сложные задачи — коллеги с восторгом подхватят твои идеи. В финансах стоит воздержаться от импульсивных покупок, ведь эмоциональный фон будет толкать на спонтанные траты. В отношениях излучай тепло и юмор: это отличный момент, чтобы устроить незабываемое свидание или просто искренне обнять близких.

Гороскоп на 4 августа 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Настройся на спокойный и очень гармоничный день. Твоя практичность на работе принесет отличные результаты: удастся легко закрыть старые хвосты и разложить всё по полочкам. Финансовое положение будет радовать стабильностью, однако вечером можно позволить себе маленький приятный подарок. Эмоции будут находиться в полном равновесии, что создаст идеальную атмосферу для уютного разговора за чашкой чая с любимым человеком или верным другом.

Гороскоп на 4 августа 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)

Твой мозг будет работать на максимуме, а свежие идеи будут генерироваться одна за другой. На работе ты окажешься в центре внимания, однако контролируй свои слова, чтобы случайно никого не задеть. С деньгами всё отлично, но лучше вложить их в собственное обучение или новое увлечение. В отношениях будут царить легкость и флирт. Даже если днем вспыхнет небольшая ссора, твое фирменное чувство юмора поможет быстро превратить её в шутку.

Гороскоп на 4 августа 2026: Рак (21 июня – 22 июля)

Эмоциональный фон будет побуждать тебя к глубоким размышлениям и заботе о собственной душевной гармонии. Рабочие дела лучше решать в собственном темпе, без лишней суеты — твоя внимательность убережет от ошибок. На финансовом горизонте вырисовываются хорошие перспективы, возможны приятные денежные сюрпризы. Отношения подарят ощущение безопасности и тепла: искренний разговор с близким человеком поможет снять любое напряжение и еще больше сблизит вас.

Гороскоп на 4 августа 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Сегодня ты будешь сиять, словно самая яркая звезда! На работе твое лидерство и харизма откроют любые двери, поэтому не бойся презентовать свои самые смелые замыслы. Финансы позволяют мыслить масштабнее, однако не забывай о разумной экономии. Эмоциональный подъем будет вдохновлять всех вокруг. В романтической жизни ожидай вспышку страсти: порадуй вторую половинку сюрпризом, а если ты в поиске — жди очень интересного знакомства.

Гороскоп на 4 августа 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

День потребует точности, и это твоя суперсила. На работе удастся распутать любую сложную задачу, а руководство обязательно оценит твой профессионализм. Финансовое чутье не подведет: отличное время для планирования бюджета и выгодных инвестиций. В эмоциональном плане ты почувствуешь желание навести порядок в мыслях. В отношениях прояви немного больше нежности и уступчивости вместо стремления к идеалу — партнеру это будет чрезвычайно приятно.

Гороскоп на 4 августа 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Тебя ждет легкий и вдохновенный день, наполненный приятным общением. Рабочие задачи будут решаться играючи благодаря твоей способности находить компромиссы со всеми. В денежных вопросах царит баланс, однако воздержись от шопинга на эмоциях. Эмоциональный фон способствует внутренней гармонии. Направь эту энергию на романтику или встречу с друзьями: теплый вечер в хорошей компании зарядит тебя бодростью на всю неделю.

Гороскоп на 4 августа 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Твоя интуиция сегодня работает на все сто процентов. На работе ты с легкостью просчитаешь ходы конкурентов и найдешь нестандартный выход из запутанной ситуации. В финансах стоит быть осторожным и не поддаваться на сомнительные авантюры. Эмоции могут кипеть, но если направить эту страсть в конструктивное русло, ты добьешься невероятных результатов. В отношениях поможет искренность — откровенный диалог развеет любые сомнения.

Гороскоп на 4 августа 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Оптимизм бьет ключом, подталкивая тебя к новым свершениям. На работе появится возможность проявить себя в перспективном проекте, поэтому действуй смело и решительно. Денежный поток обещает быть стабильным, есть шанс получить выгодное предложение. Эмоциональный фон приподнятый. В отношениях будет царить полное взаимопонимание: раздели этот день с любимым человеком или запланируй небольшое совместное путешествие на выходные.

Гороскоп на 4 августа 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Твоя целеустремленность сегодня принесет долгожданные плоды. Рабочие задачи будут решаться легко, а твоя выдержка вызовет настоящее уважение коллег. Финансовое положение укрепляется, можно рассчитывать на прибыль или удачные покупки для дома. Настроение будет собранным и спокойным. В отношениях не бойся снять маску строгости — проявление эмоций и заботы добавит в ваше общение невероятного тепла и уюта.

Гороскоп на 4 августа 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

День принесет массу оригинальных мыслей и творческих озарений! На работе не бойся предлагать нестандартные решения, ведь именно они принесут успех. С деньгами обращайся осторожно: лучше приберечь ресурсы для будущих важных целей. Эмоциональный фон очень динамичный, стремление к свободе будет зашкаливать. В отношениях избегай лишнего давления на партнера — дари свободу другим, и в ответ получишь искреннюю поддержку и любовь.

Гороскоп на 4 августа 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Тебя ждет мягкий и гармоничный день, наполненный творческим вдохновением. На работе доверься собственной интуиции — она подскажет правильный путь лучше любых сухих инструкций. В финансах ожидается приятная стабильность, однако избегай спонтанных трат под влиянием сиюминутного настроения. Эмоции будут находиться в ладу с внутренним миром. В отношениях будет царить нежность: посвяти вечер заботе о самых близких людях.

Редакция Вікон подчеркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или чистую правду. Астрология, гадание, экстрасенсорика, фэншуй и нумерология не являются научными дисциплинами, а их утверждения официально не доказаны.

Источник: YourTango

А еще поинтересуйся, что расскажет сон с понедельника на вторник: между тревогами и мечтами.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!