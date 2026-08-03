Лечо из кабачков на зиму: вкусный рецепт консервации с острым соусом

Лечо является довольно популярным блюдом во многих европейских странах. Также очень любят его в Украине, где наши искусные хозяйки имеют множество вариаций этого овощного рагу. Готовят его преимущественно из сладкого перца, томатов и репчатого лука, но обычно только этими ингредиентами не ограничиваются.

В кулинарии всегда найдется место экспериментам, поэтому сегодня предлагаем тебе простой, пошаговый рецепт лечо из кабачков для консервации на зиму.

Лечо из кабачков на зиму: простой рецепт

Для этого варианта тебе понадобятся кабачки, сладкий перец и чеснок. Все ингредиенты рагу нужно будет измельчить, замариновать, протушить, затем закрыть в банки.

Также предварительно подготовь к консервации банки и крышки: банки простерилизуй на пару, а крышки обдай кипятком.

Ингредиенты и подготовка

Кабачки (нарезай брусочками) — 3 кг

Сладкий перец (измельчи ножом) — 400 г

Чеснок (натри на терке) — 50 г

Острый томатный соус — 400 г

Соль — 20 г

Сахар — 50 г

Уксус — 80 мл

Растительное масло — 100 мл

Способ приготовления лечо из кабачков на зиму

Нарезанные овощи сложи в кастрюлю и залей томатным соусом, добавь соль, сахар, уксус и масло. Хорошо вымешай овощную массу и оставь мариноваться на два часа. После маринования поставь рагу на огонь и туши полчаса. Разложи горячее лечо по банкам и закатай. Переверни банки вверх дном, оберни одеялом до полного остывания; а после остывания убери банки лечо в темное место.

Зимой открывай баночку с ароматным рагу и наслаждайся нежными кабачками в томатном соусе.

Лечо из кабачков можно есть как самостоятельное блюдо, а также как гарнир. Овощное рагу будет хорошо подходить к мясным блюдам, жареным яйцам, пюре из картофеля, гречневой каше или макаронам. А если у тебя нет времени на полноценный обед, то это блюдо станет хорошим вариантом перекуса с ломтиком черного хлеба или тоста.

Ранее мы также писали о вкусном рецепте домашнего лечо от Евгения Клопотенко.

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