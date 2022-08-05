Вкус лета, закрученный в банке. Простой рецепт лечо от Евгения Клопотенко

Лето понемногу заканчивается, поэтому самое время делать всяческие заготовки на зиму, в том числе консервации. Одной из популярных закаток является венгерское блюдо лечо. В него входят три главных компонента — сладкий перец, помидоры и лук. Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом лечо, который можно заготовить на зиму.
Лечо можно употреблять как отдельное блюдо в качестве закуски с хлебом, так и добавлять в омлет, пасту и мясные блюда.
Существует много рецептов лечо, этот включает в себя перец и томаты, а усилить вкус помогут сахар и специи.
На 3,5 л понадобится:
Сначала нужно помыть томаты и перекрутить их через мясорубку вместе с кожурой. Затем взять кастрюлю с толстым дном и довести до кипения томаты, затем варить 20 мин. Важно убавить огонь.
Пока готовятся помидоры, помыть перец и нарезать одинаковой соломкой. Затем положить нарезанный перец в кастрюлю к томатам, добавить сахар, масло, черный перец, соль, лавровый лист и перемешать. Все ингредиенты варить в течение 20 мин. В конце добавить уксус.
Пока блюдо готовится, нужно простерилизовать банки. Затем на дно банки положить перец и залить томатной жидкостью.
Если жидкости будет больше, чем перца, ее можно законсервировать отдельно и использовать в качестве соуса для других блюд, например, голубцов.
Если жидкости будет больше, чем перца, ее можно законсервировать отдельно и использовать в качестве соуса для других блюд, например, голубцов.
Закатку следует перевернуть вверх дном, но не укутывать для сбережения тепла, иначе лечо упарится. Когда банки остынут полностью, следует перенести их в прохладное место.
Лечо готово радовать тебя своим вкусом зимой!
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