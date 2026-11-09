Азалия: как ухаживать и что для этого нужно

Азалия — это комнатное растение, которое в дикой природе растет в Северной Америке, Японии, Китае. Внешне оно выглядит как кустарник с густыми соцветиями. Как ухаживать за азалией — читай в материале.

Азалия: как ухаживать в домашних условиях

Азалиям нужно хороший свет, но в очень светлые дни цветок нужно притенять. Также рекомендуется отсвечивать азалию лампой.

Кроме того, нужно соблюдать правильную температуру. Так как цветок предпочитает прохладу, температуру нужно держать от 15 до 18 °C.

Если летом нет сильной жары, его нужно ставить на веранду или балкон. Хорошо будет разместить вазон недалеко от кондиционера и настроить на нем 19–20 °C, однако важно не допускать попадания на азалию прямого потока воздуха.

Азалия: влажность воздуха и полив

Азалии нужен влажный воздух, поэтому важно часто опрыскивать растение. Делать это лучше прохладной водой. Кроме этого, садоводы рекомендуют ставить на подоконник рядом с цветком увлажнитель воздуха или просто несколько тарелок с водой.

Важно также правильно поливать азалию. Придерживайся следующих правил:

Следи за тем, чтобы земля не просыхала. Раз в неделю можно ставить цветок в таз с водой примерно на два часа, не доставая его из горшка. Так грунт напитается живительной влагой. Ориентируйся на состояние почвы. Она всегда должна быть слегка влажной. Чрезмерно увлажнять грунт тоже нельзя. Не забывай сливать остатки воды из поддона, иначе корни могут загнить. Для полива бери прохладную воду. Лучше всего — талую. Чтобы азалия хорошо цвела, два раза в месяц поливай ее смесью из отстоянной воды и пары капель сока лимона.

Какая должна быть почва для азалии

Лучше всего купить субстрат с повышенным уровнем кислотности (рН = 4–4,5). Такой грунт есть в любом садоводческом магазине. Если есть время и возможность, можно сделать его и самостоятельно. Для этого смешай мох сфагнум, перепревшую хвою и речной песок в пропорции 1:2:1.

Как удобрять азалии

Вазон нужно иногда подкармливать. Тогда рост цветка будет активным и на нем будет много цветов. Подкормки важно выбирать без хлора.

Лучше всего покупать добавки в специализированных магазинах.

Там продаются удобрения под разные вазоны, в том числе и для азалий. Удобрять цветок можно раз в месяц.

Как пересаживать азалии

Лучше всего пересаживать растение уже после первого цветения. Делать это нужно осторожно, не травмируя землю. Важно не повредить корень азалии.

Горшок должен быть средним по глубине. Также при пересадке не забывай проводить санитарную обрезку и удалять сухие части растения.

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