Темная материя 3 сезон: получит ли научно-фантастический сериал продолжение

В конце октября на платформе Apple TV завершился второй сезон научно-фантастического сериала Темная материя (Dark Matter), шоураннером которого является автор одноименного романа Блэйк Крауч.

После выхода десятого эпизода любителей сериала волнует вопрос, ожидать ли продолжения. Сегодня рассказываем в нашем материале, что известно о 3 сезоне Темной материи.

Будет ли 3 сезон сериала Темная материя

Сериал Темная материя изначально задумывался как история продолжительностью в три сезона, однако выход каждого следующего сезона зависит от финального решения компании Apple. Эту информацию ранее подтвердил сам Блейк Крауч, роман которого стал основой для этого телевизионного проекта.

Как пишет RadioTimes, чаще всего Apple ожидает, пока сезон телешоу выйдет в эфир полностью и уже потом, оценив количество просмотров, объявляет свое решение о будущем проекта.

Вторая часть Dark Matter выходила в период с 28 августа по 30 октября. Сезон завершился недавно и имеет открытый финал, однако пока официальной информации о продлении Темной материи нет.

Что говорят создатели о продолжении Темная материя

Первый сезон стал экранизацией романа Крауча, а во втором история получила новый сюжет, которого уже не было в книге. Блейк Крауч продолжил работать над сногсшибательными перипетиями героя своего романа, поэтому все новые сюжетные повороты в сериале соответствуют видению самого автора.

Во втором сезоне в центре истории остались физик Джейсон Дессен, путешествующий между альтернативными мирами, и его семья. Однако второстепенные персонажи Темной материи тоже расширили свои истории.

Телешоу получило больший масштаб, чем было прописано в романе, и по замыслу создателей должно состоять из трех частей — третья должна завершить приключения главных персонажей и их альтернативных версий.

— Когда мы представили концепцию второго сезона, мы были со всеми откровенными. Мы сказали: “Послушайте, у нас есть план. Чтобы завершить сериал, нам недостаточно просто 10 эпизодов”. Нам нужно больше, и мы будем действовать так, будто собираемся довести историю до конца. Время покажет, было ли это опрометчиво, — сказал Крауч изданию The Wrap.

Когда может выйти Темная материя 3 сезон

Если продолжение научно-фантастического сериала утвердят, обозреватели ожидают премьеру не ранее 2028 года.

Первый сезон вышел в 2024 году, а следующий – через два года. Поэтому прогнозируемым годом выхода третьей части является 2028-й.

Напомним, что физика Джейсона Дессена играет австралийский актер Джоэл Эджертон, его жену Даниэлу видим на экране в исполнении американской звезды Дженнифер Коннелли, а их сына Чарли играет американский актер Оакс Фегли.

Ранее мы рассказывали про сюжет сериала Темная материя.

Фото: скриншот с YouTube

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!