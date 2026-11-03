Декстер: Воскрешение 2 сезон — даты выхода серий и что известно о продолжении

Криминальный сериал Декстер: Воскрешение (Dexter: Resurrection) о серийном убийце Декстере Моргане вернулся на наши экраны. После перерыва более года стартовало продолжение популярного телепроекта.

В нашем материале рассказываем о дате выхода второго сезона и интересных фактах о новых эпизодах.

Декстер: Воскрешение 2 сезон — даты выхода серий

Премьера состоялась 30 октября 2026 года на платформе Paramount+. В продолжении сериала будет 10 эпизодов, как и в первой части.

Первая серия длится около 50 минут, точный хронометраж последующих эпизодов пока не известен.

Новые серии Декстер: Воскрешение 2 сезон выходят каждую пятницу:

30 октября — Рискованный бизнес;

6 ноября — Молодая кровь;

13 ноября — 3 серия;

20 ноября — 4 серия;

27 ноября — 5 серия;

4 декабря — 6 серия;

11 декабря — 7 серия;

18 декабря — 8 эпизод;

25 декабря — 9 эпизод;

1 января — 10 эпизод.

Трейлер Декстер: Воскрешение 2 сезон

Трейлер второго сезона был опубликован на YouTube-канале Paramount Plus за месяц до премьеры – 1 октября. В ролике главный персонаж Декстер Морган говорит: “Это я, который откровенно признается в том, кем я являюсь”.

Второй сезон Dexter: Resurrection является частью Вселенной серийного убийцы-мстителя, состоящей из ряда связанных между собой сериалов:

Декстер — оригинальный телесериал, выходивший на экраны с октября 2006 по сентябрь 2013 года.

— оригинальный телесериал, выходивший на экраны с октября 2006 по сентябрь 2013 года. Декстер: Новая кровь – события разворачивались через 10 лет после финала оригинального телепроекта, выходил в 2021-2022 годах.

– события разворачивались через 10 лет после финала оригинального телепроекта, выходил в 2021-2022 годах. Декстер: Первородный грех – приквел, рассказывающий о событиях за 15 лет до первого сезона оригинального сериала, выходил в 2024-2025 г.г.

– приквел, рассказывающий о событиях за 15 лет до первого сезона оригинального сериала, выходил в 2024-2025 г.г. Декстер: Воскрешение – хронологически продолжает линию Новой крови, выходит с 2025-го.

Во втором сезоне главный персонаж в исполнении звезды этого сериала Майкла Холла разрывается между двумя убийцами и одновременно борется с кризисом среднего возраста. Тем временем его сын, Гаррисон Морган, продолжает идти по собственному опасному пути.

Известно, что в продолжение сериала вернулась персонаж Чарли, которую играет голливудская актриса Ума Турман.

Отметим, что на кинематографическом портале IMDb это криминальное телешоу имеет очень высокий рейтинг от зрителей — 9.0/10 на основе 164 тыс. оценок.

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Фото: скриншот с YouTube

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