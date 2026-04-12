Вышедшие сериалы 2026: список лент, которые стоят твоего внимания

Начало 2026 стало настоящим праздником для любителей качественного контента. Стриминговые гиганты и телеканалы уже выпустили ряд знаковых проектов, успевших покорить зрителей и критиков.

От эпического фэнтези до напряженных детективов и романтических драм мы подготовили для вас список самых интересных сериалов, которые уже доступны для просмотра по состоянию на апрель 2026 года.

Вышедшие сериалы 2026: перечень, который стоит просмотреть в свободное время

Рыцарь семи королевств

Это новое дополнение к Вселенной Песни льда и пламя Джорджа Р. Р. Мартина, премьера которого состоялась на HBO в январе 2026 года. Сюжет разворачивается за столетие до событий игры престолов и рассказывает о приключениях рыцаря Дунка Высокого и его юного оружейного Эгга.

Сериал отличается более камерным масштабом по сравнению с Домом дракона, фокусируясь на личных историях, рыцарской чести и путешествиях по Вестеросу, что уже принесло ему одобрительные отзывы за душевность и подлинность.

Бриджертоны, 4 сезон

В конце января 2026 Netflix выпустил четвертый сезон своей самой популярной костюмированной драмы. В этот раз в центре внимания оказался Бенедикт Бриджертон и его поиски таинственной леди в маске. Зрители снова погрузились в атмосферу бал-маскарадов, сложных интриг и изысканных нарядов эпохи Регентства. Сезон уже бьет рекорды по количеству просмотров, подтверждая статус сериала как главный романтический хит современности.

Скарпетта

Долгожданная экранизация детективных бестселлеров Патриции Корнуэлл от Amazon Prime вышла в марте. Николь Кидман исполнила роль легендарной патологоанатомки Кей Скарпетты, а Джейми Ли Кертис – ее сестры Дороти.

Это угрюмый, высокобюджетный триллер о расследовании сложных убийств, где наука переплетается с личными травмами героини. Сериал получил высокие оценки за актерскую игру и реалистичный подход к медицинской детективистике.

Звездный путь: Академия Звездного флота

Для фанатов научной фантастики главным событием стал выход нового сериала во франшизе Star Trek на Paramount+. История рассказывает о группе молодых кадетов, которые учатся в Академии под наблюдением опытных офицеров.

Проект нацелен на новенькую аудиторию, сочетая традиционные эталоны Звездного флота с подростковой драмой, неуввязками взросления и футуристическими вызовами 32-го века.

Семь циферблатов Агаты Кристи

Netflix представил современную и стильную адаптацию классического произведения королевы детективу. События происходят в 1925 году на роскошной вечеринке в загородном доме, где розыгрыш заканчивается убийством.

Сериал получил одобрительные отзывы о динамическом сценарии и звездном актерском составе. Это идеальный вариант для любителей классических загадок в новом визуальном оформлении.

Эйфория, 3 сезон

Хотя официальная мировая премьера первой серии запланирована на 12 апреля, в Лос-Анджелесе уже прошел звездный допремьерный показ, и первые отзывы критиков заполонили сеть. После четырехлетнего перерыва Зендея возвращается к роли Ру.

Сюжет совершил временный скачок: герои уже не подростки, они сталкиваются с вызовами взрослой жизни, новыми зависимостями и ответственностью. Создатели обещают еще больше визуальной эстетики и радикальной откровенности.

