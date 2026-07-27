Мстители: Доктор Дум 2026 — дата выхода самого ожидаемого фильма Marvel

Marvel официально представила полноценный трейлер одного из самых ожидаемых блокбастеров єтого года. После презентации на CinemaCon ролик стал доступен для всех зрителей и уже вызвал активное обсуждение среди фанатов киновселенной.

Лента Мстители: Восхождение Доктора Дума 2026 станет главным событием новой саги Marvel о мультивселенной и соберет вместе десятки знакомых супергероев.

Мстители— Восхождение Доктора Дума 2026: что известно о трейлере

Как подтвердила Marvel Studios, фильм Мстители: Доктор Дум 2026 выйдет в украинский прокат 17 декабря года, тогда как мировая премьера состоится уже на следующий день — 18 декабря.

Новый трейлер демонстрирует, как герои из разных команд Marvel объединяются, чтобы остановить масштабную войну между вселенными.

Тор призывает супергероев к борьбе, а одним из главных сюрпризов стало возвращение Криса Эванса к роли Капитана Америки.

В центре сюжета фильма Мстители: Судный день 2026 — масштабное противостояние супергероев с новым главным врагом Marvel — Доктором Думом. Самой большой неожиданностью стало возвращение Роберта Дауни-младшего, который после гибели Тони Старка снова присоединился к франшизе, но уже в образе легендарного злодея.

В трейлере герои из разных уголков мультивселенной пытаются объединить силы, чтобы остановить войну, которая может уничтожить целые реальности. Тор призывает Мстителей к борьбе, а среди самых эмоциональных моментов — возвращение Криса Эванса к роли Капитана Америки.

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Мстители — Восхождение Доктора Дума 2026: актерский состав

Новый фильм Мстители: Доктор Дум 2026 станет одним из самых масштабных в истории Marvel. Кроме основной команды Мстителей, в ленте появятся персонажи классических Людей Икс, среди которых:

Профессор Ксавьер;

Магнето;

Мистик;

Циклоп;

Гамбит.

Также к борьбе присоединятся герои Фантастической четверки и Громовержцев, которые уже стали частью современной MCU.

В новом фильме Мстители: Судный день 2026 снова сыграют Крис Хемсворт, Том Хиддлстон, Себастиан Стэн, Энтони Маки, Пол Радд, Летиция Райт, Уинстон Дьюк, Симу Лю, Теноч Уэрта, Педро Паскаль, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бакрак, Уайатт Расселл, Ханна Джон-Кеймен, Льюис Пуллман и многие другие.

Отдельное внимание привлекло возвращение актеров из культовых фильмов о Людях Икс. В каст вошли Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Джеймс Марсден, Ребекка Ромейн, Келси Грэммер, Алан Камминг и Ченнинг Татум.

Мстители — Восхождение Доктора Дума станет завершающим этапом истории мультивселенной, которую Marvel развивает после выхода Мстителей: Финал. Режиссерами ленты выступили братья Руссо, ранее работавшие над самыми успешными фильмами франшизы — Война бесконечности и Финал.

Самая большая интрига будущей картины Мстители: Доктор Дум 2026 связана именно с Доктором Думом. Пока Marvel не раскрывает, каким образом персонаж Роберта Дауни-младшего связан с Тони Старком, однако среди фанатов популярной остается версия, что это альтернативный вариант Железного человека из другой вселенной.

После премьеры этой ленты Marvel продолжит историю еще одним масштабным проектом — Мстители: Секретные войны, выход которого запланирован на 2027 год.

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