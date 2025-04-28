Хронология Marvel: в каком порядке смотреть фильмы киновселенной

Сейчас в киновселенной Marvel 34 фильма и ряд сериалов, которые дополняют содержание и раскрывают другие истории. Однако их количество постоянно увеличивается, а история мстителей и тех, кто спасает мир, расширяется.

Если тебе хочется наконец собрать вместе целостную картину или впервые посмотреть эти фильмы, мы рассказываем, как смотреть Марвел — о хронологии и последовательности.

Хронология фильмов Marvel по дате выхода

Если углубляться в детали и смотреть все более 75 пунктов фильмов и сериалов тебе не хочется, держи перечень фильмов Марвел по хронологии без дополнительных сериалов и объяснений. Однако если все-таки хочется, ниже ты найдешь полную подборку.

Капитан Америка: Первый мститель Капитан Марвел Железный человек Невероятный Халк Железный человек 2 Тор Мстители Тор: Царство тьмы Железный человек 3 Капитан Америка: Зимний солдат Стражи Галактики Стражи Галактики Том. 2 Мстители: Эра Альтрона Человек-муравей Капитан Америка: Гражданская война Черная пантера Человек-паук: Возвращение домой Черная вдова Доктор Стрэндж Тор: Рагнарёк Человек-муравей и Оса Мстители: Война бесконечности Мстители: Финал Шанг-Чи и легенда десяти колец Человек-паук: Вдали от дома Вечные Человек-паук: Нет пути домой Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Дэдпул и Росомаха

Фильмы Marvel по порядку повествования сюжета

Чтобы лучше понять суть истории, сюжетные ходы и переплетения, было бы логично смотреть фильмы по их дате выхода. Но все не так-то просто! Ведь есть и сериалы, которые влияют на сюжет и добавляют деталей, а их часто пропускают.

Марвел — хронология фильмов и сериалов:

Капитан Америка: Первый мститель Агент Картер Агент Картер 1-2 сезон Капитан Марвел Железный человек Невероятный Халк Железный человек 2 Консультант Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора Тор Мстители Пункт 47 Железный человек 3 Да здравствует король Агенты Щ.И.Т. 1 сезон (1-7 серия) Тор: Царство тьмы Агенты Щ.И.Т. 1 сезон (8-16 серия) Капитан Америка: Зимний солдат Агенты Щ.И.Т. 1 сезон (17-22 серия) Стражи Галактики Стражи Галактики 2 Сорвиголова 1 сезон Агенты Щ.И.Т. 2 сезон (1-19 серия) Джессика Джонс 1 сезон Мстители: Эра Альтрона Агенты Щ.И.Т. 2 сезон (20-22 серия) Сорвиголова 2 сезон Люк Кейдж 1 сезон Человек-муравей Агенты Щ.И.Т. 3 сезон (1-14 серия) Плащ и кинжал 1 сезон Железный кулак 1 сезон Плащ и кинжал 2 сезон Защитники 1 сезон Беглецы 1 сезон Агенты Щ.И.Т. 3 сезон (15-19 серия) Каратель 1 сезон Капитан Америка: Гражданская война Агенты Щ.И.Т. 3 сезон (20-22 серия) Черная пантера Черная вдова Беглецы 2 сезон Нелюди 1 сезон Джессика Джонс 2 сезон Беглецы 3 сезон Человек-паук: Возвращение домой Агенты Щ.И.Т.: Рогатка 1 сезон Люк Кейдж 2 сезон Доктор Стрэндж Агенты Щ.И.Т. 4 сезон (1-8 серия) Железный кулак 2 сезон Сорвиголова 3 сезон Агенты Щ.И.Т. 4 сезон (9-22 серия) Каратель 2 сезон Джессика Джонс 3 сезон Тор: Рагнарёк Агенты Щ.И.Т. 5 сезон (1-19 серия) Человек-муравей и Оса Мстители: Война бесконечности Агенты Щ.И.Т. 5 сезон (20-22 серия) Агенты Щ.И.Т. 6 сезон Агенты Щ.И.Т. 7 сезон Мстители: Финал Ванда/Вижн 1 сезон Сокол и Зимний Солдат 1 сезон Шанг-Чи и легенда десяти колец Человек-паук: Вдали от дома Вечные Человек-паук: Нет пути домой Соколиный Глаз Что, если…? 1 сезон Локи 1 сезон Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Лунный рыцарь Мисс Марвел Дэдпул и Росомаха

Да, список немалый! Однако он стоит твоего просмотра, ты можешь сохранить этот материал, чтобы не терять правильную последовательность! Также у Марвел есть и другие интересные сериалы!

Раньше мы делились рецензией на фильм Марвелы.

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