Как хранить сушеные грибы: проверенные методы

Зимой цены на грибы очень сильно растут. Если ты не хочешь тратить деньги еще и на этот продукт, можно собрать и засушить грибы самостоятельно.

Это отличная идея для тех, кто обожает лакомиться горяченьким грибным супом и согреться в холода.

Читай советы о том, как хранить сушеные грибы — в материале.

Как хранить сушеные грибы: подготовка

Сушка грибов на зиму только кажется тяжелой. Но если ты хочешь сохранить лесной вкус и аромат, то нужно научиться правильному хранению грибов.

Перед этим грибы нужно засушить. Из них должна выйти влага, но грибы не должны быть и слишком сухими.

Неправильная сушка может вызвать плесень и гниль на грибах. Если они плохо просушились, то ничего страшного в этом нет.

Измельчи грибы, которые рассыпаются, добавь к ним соль и травы, и используй в качестве грибной приправы к мясу или рыбе.

Для сушки бери много красивых, мясистых и трубчатых грибов (белые, маслята, подберезовики). Кроме них можно насобирать шампиньонов, лисичек и опят.

Если ты не хочешь, чтобы вкус грибов был горьким, не бери для сушки пластинчатые виды. Если все же ты их насобирал (-ла), и не знаешь, что с ними делать, то перед сушкой тщательно вымочи в холодной воде.

Хранение сушеных грибов: основные правила

Грибы должны хранится в соответствующих условиях. Место должно быть сухим (но проветриваемым). Чаще всего их хранят на чердаке, в кухонном шкафу и холодильнике.

Чтобы с грибами ничего не случилось, запомни следующие правила:

На грибы сверху положите дышащую ткань. Она поможет их обезопасить от мошек, различных насекомых;

Если нет ненужной ткани, замени ее на бумажный пакет;

Большое количество сушеных грибов хранят в деревянном ящике. На его дно нужно постелить бумагу;

Если ты хочешь хранить продукт в банках, их нужно тщательно закрывать;

Один из лучших способов хранения грибов — в вакуумном контейнере.

Всегда следи за тем, чтобы они были сухими;

Если ты хочешь хранить грибы в сушеном виде несколько лет, помести их в банки.

Как хранить грибы в банках

После сушки разложи их по банкам;

Крышку залей спиртом;

Подожги крышку и переверни ее для закатки.

Как хранить сушеные грибы в холодильнике

Возьми контейнер (герметичный). Если такого нет дома, то подойдет стеклянная банка крышкой;

Наклей на него стикер, в котором укажи сегодняшний год, месяц и число;

Положи грибы в контейнер и отправь в холодильник или морозилку.

А еще поинтересуйся, какие грибы можно сушить на зиму — виды, которые сохранят свой вкус и аромат.

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