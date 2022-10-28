Как хранить сушеные грибы: проверенные методы

Зимой цены на грибы очень сильно растут. Если ты не хочешь тратить деньги еще и на этот продукт, можно собрать и засушить грибы самостоятельно.
Это отличная идея для тех, кто обожает лакомиться горяченьким грибным супом и согреться в холода.
Читай советы о том, как хранить сушеные грибы — в материале.
Сушка грибов на зиму только кажется тяжелой. Но если ты хочешь сохранить лесной вкус и аромат, то нужно научиться правильному хранению грибов.
Перед этим грибы нужно засушить. Из них должна выйти влага, но грибы не должны быть и слишком сухими.
Перед этим грибы нужно засушить. Из них должна выйти влага, но грибы не должны быть и слишком сухими.
Неправильная сушка может вызвать плесень и гниль на грибах. Если они плохо просушились, то ничего страшного в этом нет.
Измельчи грибы, которые рассыпаются, добавь к ним соль и травы, и используй в качестве грибной приправы к мясу или рыбе.
Для сушки бери много красивых, мясистых и трубчатых грибов (белые, маслята, подберезовики). Кроме них можно насобирать шампиньонов, лисичек и опят.
Для сушки бери много красивых, мясистых и трубчатых грибов (белые, маслята, подберезовики). Кроме них можно насобирать шампиньонов, лисичек и опят.
Если ты не хочешь, чтобы вкус грибов был горьким, не бери для сушки пластинчатые виды. Если все же ты их насобирал (-ла), и не знаешь, что с ними делать, то перед сушкой тщательно вымочи в холодной воде.
Грибы должны хранится в соответствующих условиях. Место должно быть сухим (но проветриваемым). Чаще всего их хранят на чердаке, в кухонном шкафу и холодильнике.
Чтобы с грибами ничего не случилось, запомни следующие правила:
Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, читай наш рецепт маринованных грибочков.
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