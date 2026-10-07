Чтобы заготовить грибы на зиму 2026, необязательно их мариновать! Сделать все можно гораздо быстрее. Сушка грибов — процесс надежный и простой. Читай в нашем материале, какие грибы можно сушить — список и простые способы высушивания в домашних условиях.

Какие грибы можно сушить: список и способы высушивания

Чаще всего высушивают такие грибы: белые, польские, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, лисички, опята, сморчки, красные мухоморы, пергаментные грузди, вешенки. Они лучше всего сохраняют цвет, запах и свойства. Кстати, мы рассказывали, как сушить белые грибы.

Другие виды грибов, такие как сыроежки и грузди обыкновенные, сложно высушиваются, однако если внешний вид тебя не беспокоит, можно высушить и их.

Лучшими для сушки являются грибы трубчатых видов. Это опята, шампиньоны, лисички, вешенки и белые грибы. Они сохраняют почти весь вкус и аромат, идеально подходят для супов, гарниров.

Грузди и сыроежки во время высушивания могут становиться горькими, поэтому их часто замачивают в молоке длительное время. Однако так существенно увеличивается время сушки.

Важно знать, что подосиновики, подберезовики и моховики темнеют во время сушки. Иногда они становятся чёрными. Не стоит высушивать грибы на зиму, если ты не знаешь, что это за вид.

Как сушить грибы в домашних условиях

Чтобы подготовить грибы к высушиванию, мыть их не нужно. Достаточно будет ножом или щеточкой убрать лишнее. Ножки грибов разрежь пополам, а шапочки — слайсами. Нарежь грибы толщиной до 1 см и равномерными кусочками.

Разложи нарезанные грибы на газете или другой бумаге, дай им полежать несколько часов.

После этого можно сушить грибы в духовке. Разогрей ее до 50°C. Включи режим конвекции. Разложи грибы на противень, оставь дверцу духовки приоткрытой. За несколько часов грибы высушатся. Они сильно уменьшатся в объеме.

После высушивания дай грибам остыть при комнатной температуре. Затем их можно хранить в стеклянных банках с крышками или в пластиковых контейнерах. Помни, что грибы впитывают посторонние запахи, поэтому выбери место, где у них не будет “ароматных соседей”. Мы также рассказывали, как хранить сушеные грибы.

Сушеные грибы могут храниться около трех лет.

Ранее мы рассказывали, какие грибы можно собирать, где именно их можно собирать и как правильно это делать.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!