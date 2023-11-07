Чтобы заготовить грибы на зиму, необязательно их мариновать! Сделать все можно гораздо быстрее. Сушка грибов — процесс надежный и простой. Читай в нашем материале, какие грибы можно сушить — список и удачные способы высушивания в домашних условиях.

Какие грибы можно сушить: перечень и способы высушивания

Чаще всего высушивают такие грибы: белые, польские, подосиновики, подберезовики, моховики, маслята, лисички, опята, сморчки, красные мухоморы, пергаментные грузди, вешенки. Они лучше всего сохраняют цвет, запах и свойства. Кстати, мы рассказывали, как сушить белые грибы.

Другие виды грибов, такие как сыроежки и грузди обычные, сложно высушиваются, однако если внешний вид тебя не беспокоит, можно высушить и их.

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Лучшими для сушки являются грибы трубчатых видов. Это опята, шампиньоны, лисички, вешенки и белые грибы. Они сохраняют почти весь вкус и аромат, идеально подходят для супов, гарниров.

Грузди и сыроежки во время высушивания могут становиться горькими, поэтому их часто вымачивают в молоке длительное время. Однако так существенно увеличивается время сушки.

Важно знать, что подосиновики, подберезовики и моховики темнеют во время сушки. Иногда они становятся чёрными. Не стоит высушивать грибы на зиму, если ты не знаешь, что это за вид.

Чтобы подготовить грибы к высушиванию, мыть их не нужно. Достаточно будет ножом или щеточкой убрать лишнее. Ножки грибов разрежь пополам, а шапочки — слайсами. Нарезай грибы толщиной до 1 см и равномерными кусочками.

Разложи нарезанные грибы на газете или другой бумаге, дай им полежать несколько часов.

После этого можно сушить грибы в духовке. Разогрей ее до 50°C. Включи режим конвекции. Разложи грибы на противень, оставь дверцу духовки приоткрытой. Через несколько часов грибы высушатся. Они сильно уменьшатся в объеме.

После высушивания дай грибам остыть при комнатной температуре. Затем их можно хранить в стеклянных банках с крышками или в пластиковых контейнерах. Помни, что грибы впитывают посторонние запахи, поэтому выбери место, где у них не будет “ароматных соседей”.

Сушеные грибы могут храниться около трех лет.

Раньше мы рассказывали, как сушить орехи в скорлупе.

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