Гранат — фрукт, в котором очень много витаминов и полезных антиоксидантов. Его едят круглый год как взрослые, так и дети.
Но блестящая твердая кожура, которая защищает зерна, чистится довольно непросто. Для того чтобы добавить зернышка в салат, соус или напиток, нужно хорошо потрудиться.
Как правильно чистить гранат — читай в материале.
Для этого метода тебе нужно взять нож и миску.
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