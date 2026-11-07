Гранат — фрукт, в котором очень много витаминов и полезных антиоксидантов. Его едят круглый год как взрослые, так и дети.
Но блестящая твердая кожура, которая защищает зерна, чистится довольно непросто. Для того чтобы добавить зернышка в салат, соус или напиток, нужно хорошо потрудиться.
Как правильно чистить гранат — читай в материале.
Как чистить гранат легко и просто
Для этого метода тебе нужно взять нож и миску.
- Хорошо помой гранат под проточной водой.
- После этого на деревянной доске прокатай фрукт. Семена должны немного отделиться от кожуры.
- Посредине разрежь кожуру и раздели руками гранат.
- Держи две половины фрукта над миской семенами вниз и постучи по кожуре ножом.
- Аккуратно сжимай гранат. Семена должны легко выпадать в миску.
Чистим гранат в кастрюле с водой
- Надрежь фрукт вертикально с четырех боков (кожуру).
- Положи гранат в кастрюлю с 1,5 л воды и раздели его на четыре части.
- Зерна вытягивай руками.
- Все ненужное всплывет, а сами семена опустятся на дно кастрюли.
- Выброси кожуру и промой зерна.
Как чистить гранат ножом
- Срежь верхнюю шапочку и низ фрукта.
- Ножом сделай шесть вертикальных разрезов на кожуре.
- Раздели на кусочки гранат на шесть частей (над доской или миской).
- Выброси кожуру и куски сердцевины.
Красивый способ чистки граната
- Помой фрукт и срежь всю кожуру сверху.
- Там, где есть белые перегородки, сделай надрезы вниз.
- Раскрой гранат и достань зерна пальцами.
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