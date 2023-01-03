Гранат — фрукт, в котором очень много витаминов и полезных антиоксидантов. Его едят круглый год как взрослые, так и дети.

Но блестящая твердая кожура, которая защищает зерна, чистится довольно непросто. Для того чтобы добавить зернышка в салат, соус или напиток, нужно хорошо потрудиться.

Как правильно чистить гранат — читай в материале.

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Как чистить гранат легко и просто

Для этого метода тебе нужно взять нож и миску.

Хорошо помой гранат под проточной водой. После этого на деревянной доске прокатай фрукт. Семена должны немного отделиться от кожуры. Посредине разрежь кожуру и раздели руками гранат. Держи две половины фрукта над миской семенами вниз и постучи по кожуре ножом. Аккуратно сжимай гранат. Семена должны легко выпадать в миску.

Чистим гранат в кастрюле с водой

Надрежь фрукт вертикально с четырех боков (кожуру). Положи гранат в кастрюлю с 1,5 л воды и раздели его на четыре части. Зерна вытягивай руками. Все ненужное всплывет, а сами семена опустятся на дно кастрюли. Выброси кожуру и промой зерна.

Как чистить гранат ножом

Срежь верхнюю шапочку и низ фрукта. Ножом сделай шесть вертикальных разрезов на кожуре. Раздели на кусочки гранат на шесть частей (над доской или миской). Выброси кожуру и куски сердцевины.

Красивый способ чистки граната

Помой фрукт и срежь всю кожуру сверху.

Там, где есть белые перегородки, сделай надрезы вниз.

Раскрой гранат и достань зерна пальцами.

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