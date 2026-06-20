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Чем полезна шелковица и есть ли вред для организма от ее плодов

Леся Манзюк, редактор сайта 20 июня 2026, 18:00 3 мин.
чем полезна шелковица
Фото Unsplash

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