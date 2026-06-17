Стиль жизни Еда и рецепты

Можно ли есть сырые кабачки: узнай о пользе, возможных рисках и вкусных идеях блюд

Ольга Петухова, редактор сайта 17 июня 2026, 13:00 4 мин.
можно ли есть кабачки сырыми
Фото Pexels

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