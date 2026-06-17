Можно ли есть сырые кабачки: узнай о пользе, возможных рисках и вкусных идеях блюд

Знаешь ли ты, что привычный кабачок — это ботаническая ягода, которая в сыром виде может конкурировать с модными суперфудами?

Тренд на raw food открыл нам сырые кабачки с новой стороны, но полезно ли их есть — разбираемся в материале.

Можно ли есть сырые кабачки и какая от них польза

Сразу скажем: да, сырые кабачки можно есть, если ты здоров(-а), любишь качественное полноценное питание и готов(-а) к экспериментам на кухне.

Ведь сырой кабачок — просто мечта для тех, кто следит за фигурой:

Калорийность: всего 17–24 ккал на 100 г (95% воды). А порция салата действует как стакан воды с электролитами.

всего 17–24 ккал на 100 г (95% воды). А порция салата действует как стакан воды с электролитами. Витамины: 200 г сырого кабачка дадут почти половину суточной нормы витамина C, который частично разрушается во время термической обработки. А витамин C защищает зрение, сосуды и улучшает состояние кожи.

200 г сырого кабачка дадут почти половину суточной нормы витамина C, который частично разрушается во время термической обработки. А витамин C защищает зрение, сосуды и улучшает состояние кожи. Микроэлементы: калий поддерживает сердце, магний успокаивает нервы, а клетчатка мягко очищает кишечник.

калий поддерживает сердце, магний успокаивает нервы, а клетчатка мягко очищает кишечник. Низкий гликемический индекс: благодаря этому овощ полезен при диабете.

Сырые кабачки — вред

Сырой кабачок безопасен, но есть правило: сначала откуси маленький кусочек, если чувствуешь горечь — немедленно выбрасывай!

Горький вкус является признаком кукурбитацинов — токсинов, которые растение вырабатывает из-за стресса (засухи или жары). Они не разрушаются во время жарки или варки и вызывают тяжёлое отравление, так называемый синдром токсической тыквы, который поражает печень и желудок. Причём более 50% таких случаев фиксируют именно из-за магазинных овощей, а не домашних.

Сырые кабачки противопоказаны детям до 5 лет, беременным, а также людям с гастритом, язвой и заболеваниями почек.

Для всех остальных здоровых людей молодой цукини (или обычный кабачок) — это очень полезный ингредиент для летних салатов.

Есть сырые кабачки как тренд

Если ты присоединяешься к тем, кто уже решился ввести сырой кабачок в свой повседневный рацион и поддерживаешь модный тренд, лови шесть простых и одновременно необычных рецептов.

Итальянское карпаччо: Нарежь молодой цукини очень тонкими прозрачными кружочками, выложи их на плоскую тарелку внахлёст, щедро сбрызни оливковым маслом и лимонным соком, а затем посыпь крупной морской солью, стружкой пармезана и горстью свежей рукколы.

Нарежь молодой цукини очень тонкими прозрачными кружочками, выложи их на плоскую тарелку внахлёст, щедро сбрызни оливковым маслом и лимонным соком, а затем посыпь крупной морской солью, стружкой пармезана и горстью свежей рукколы. Zoodles (безглютеновая паста): Нарежь овощ длинными тонкими полосками с помощью овощечистки для корейской моркови, смешай получившиеся полоски с несколькими ложками соуса песто, добавь разрезанные пополам томаты черри, свежие листья базилика и горсть поджаренных кедровых орешков.

Нарежь овощ длинными тонкими полосками с помощью овощечистки для корейской моркови, смешай получившиеся полоски с несколькими ложками соуса песто, добавь разрезанные пополам томаты черри, свежие листья базилика и горсть поджаренных кедровых орешков. Корейский салат с кунжутом: Нарежь кабачок тонкими кружочками, сложи их в глубокую миску и заправь смесью кунжутного масла, соевого соуса, рисового уксуса и половины измельчённого зубчика чеснока, после чего добавь мелко нарезанный зелёный лук и щедро посыпь обжаренным кунжутом.

Нарежь кабачок тонкими кружочками, сложи их в глубокую миску и заправь смесью кунжутного масла, соевого соуса, рисового уксуса и половины измельчённого зубчика чеснока, после чего добавь мелко нарезанный зелёный лук и щедро посыпь обжаренным кунжутом. Хрустящие палочки с голубым дипом: Нарежь плотный овощ брусочками примерно 1×1×6 см, а для соуса разомни вилкой сыр с голубой плесенью, смешай его с густым греческим йогуртом и щепоткой соли, после чего можно есть кабачковые палочки с этим дипом как закуску к белому вину.

Нарежь плотный овощ брусочками примерно 1×1×6 см, а для соуса разомни вилкой сыр с голубой плесенью, смешай его с густым греческим йогуртом и щепоткой соли, после чего можно есть кабачковые палочки с этим дипом как закуску к белому вину. Крем-карпаччо в израильском стиле: Разложи свежие тонкие слайсы цукини на блюде, полей их густым соусом из тахини, слегка разведённой водой и лимонным соком, и укрась сверху тёплыми обжаренными семенами кунжута.

Разложи свежие тонкие слайсы цукини на блюде, полей их густым соусом из тахини, слегка разведённой водой и лимонным соком, и укрась сверху тёплыми обжаренными семенами кунжута. Детокс-смузи для летней жары: Положи в блендер половину молодого кабачка, небольшое яблоко и большую горсть свежего шпината, добавь лимонный сок, немного чистой воды и несколько кубиков льда, а затем взбей всё до однородной кремовой консистенции.

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