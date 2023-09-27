Еда и рецепты

Можно ли есть сырые шампиньоны детям и взрослым: важные правила

Анна Голишевская, редактор сайта 27 сентября 2023, 16:15
печериці
Фото: Unsplash

Больше новостей
Шаурма: як приготувати шаурму та соус до неї
Шаурма на все случаи жизни: классическая, полезная и рецепт соуса-заправки
Пожежа у комплексі відпочинку Сяйво Карпат: як усе сталося
148 детей выжили чудом! Что известно о пожаре в комплексе отдыха и почему о безопасности малышей никто не позаботился
Які монети та купюри виходять з обігу 1 жовтня 2023: відповідь Нацбанку
Есть несколько дней, чтобы их обменять! Какие монеты и купюры выходят из оборота 1 октября 2023
Як заморозити баклажани на зиму: ТОП-3 способи
Синенькие на зиму: как правильно замораживать баклажаны — три способа
Смотреть больше

Материалы по теме

Гарбуз
Можно ли есть сырую тыкву: основные лайфхаки при употреблении
Как делать обрезку винограда осенью
Глаза боятся, а руки делают: как и когда нужно обрезать виноград осенью
коли збирати гриби
Чтобы было вкусно и безопасно: календарь грибника 2023 и оптимальные сроки, когда собирать грибы
Коли збирати буряк з грядки: терміни збирання врожаю
Урожай свеклы: когда нужно собирать плоды и как правильно это делать — советы

Видео
Девайс Супер каса

Фискализация, удобство и сочетание работы терминала — рассказываем, почему девайс СМАРТ КАССА нужен бизнесу в Украине
0:08:04
Бюджет України на 2024 рік: на що розподілять та які є зауваження
Бюджет — на оборону. На что выделят деньги в 2024 и сколько могут потерять местные громады
0:05:21
Вадим Мазніченко та Максим Дмитраш: історії тих, хто виборов медалі на Іграх Нескорених
Доказали миру, что украинцы — несокрушимы! Истории военных, завоевавших медали на Играх Непокоренных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 27 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:25
Ізюмський ліс
Волосы становятся дыбом! Оккупанты пытали жителей Изюма и прятали тела в лесу — найдено еще 14 жертв
0:03:44
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery
Не только по телевизору! Ведущие проекта єПитання навестили военных в реабилитационном центре Recovery
0:04:21
FPV дрони
Каждая гривна в помощь, а дальше — ребята сами! Железные птички помогают уничтожать врага
0:06:15
проверки влк
84 уголовных дела и 33 подозрения: как продвигается проверка ВВК в Украине
0:13:17
Результати поїздки Зеленського до США та Канади: Кулеба розповів про головне
Президент вернулся не с пустыми руками! Кулеба о результатах визитов Зеленского в США и Канаду
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Больше видео
Шаурма: як приготувати шаурму та соус до неї
Читать дальше
Шаурма на все случаи жизни: классическая, полезная и рецепт соуса-заправки
Як заморозити баклажани на зиму: ТОП-3 способи
Читать дальше
Синенькие на зиму: как правильно замораживать баклажаны — три способа

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь