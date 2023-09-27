Можно ли есть сырые шампиньоны детям и взрослым: важные правила

Шампиньоны — одни из самых популярных и доступных грибов, в составе которых много витаминов, ценных веществ, органических кислот и белков. Но можно ли есть сырые шампиньоны и как они влияют на организм — читай в комментарии врача.

Можно ли есть сырые шампиньоны и с какого возраста

Педиатр Елена Власова утверждает, что американская академия педиатрии не видит препятствий для введения в рацион детей с 6 месяцев шампиньонов, выращенных искусственно. Они должны быть приготовлены и измельчены. С 18 месяцев ребенку можно давать сырые кусочки шампиньонов, но, конечно, всегда нужно ориентироваться на вкусовые приоритеты малыша.

Детям не рекомендуется давать дикие грибы, ведь это может привести к пищевому отравлению или даже смерти.

— В целом некоторые медицинские источники утверждают, что шампиньоны рекомендуют есть в сыром виде с 17 месяцев. Однако мое индивидуальное мнение по этому поводу — лучше вообще не давать грибы детям до 3-х лет, — говорит эксперт.

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Чем полезны сырые шампиньоны

Эти грибы богаты витаминами и микроэлементами. Именно они необходимы для полноценной работы всех систем организма. Шампиньоны несмотря на низкую калорийность, содержат в себе много белка.

Такой белок по количеству аминокислот не уступает белкам животного происхождения. С его помощью можно легко поддерживать энергетический баланс в клетках тканей, если человек соблюдает вегетарианское или диетическое питание.

Как правильно выбрать шампиньоны

Лучше всего покупать шампиньоны, которые выращивали в тепличных условиях. Они безопаснее. Важно также обращать особое внимание на дату сбора. Если грибы стояли на прилавках супермаркета больше 2-х дней, то лучше в сыром виде их не употреблять. Выбирай упругие плоды, на которых нет видимых повреждений, фрагментов плесени. У шампиньонов не должно быть ощутимого и яркого запаха.

Если же вы решили самостоятельно отправиться собирать шампиньоны, стоит помнить, что это нужно делать только в экологически чистых регионах. Из-за того, что грибы поглощают и накапливают не только полезные вещества, но и тяжелые металлы и канцерогены, есть такие шампиньоны сырыми достаточно опасно. Поэтому их лучше термически обработать.

Нельзя собирать грибы возле промышленных предприятий, трасс, городских свалок и АЗС, а также на краях обрабатываемых гербицидами полей.

Важно также не спутать шампиньону с ядовитой бледной поганкой. У поганки цвет поверхности шляпки имеет зеленоватый оттенок.

Какое количество шампиньонов можно есть

Шампиньоны нужно есть в меру. То есть переедать не стоит. Это связано с тем, что хитин, содержащийся в шампиньонах, безвреден только в малых количествах. Попадая в организм в больших объемах, это вещество вызывает разные заболевания пищеварительной системы. К примеру, панкреатит и язву.

Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, то читай наш рецепт маринованных грибочков.

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