Соус сладкий чили: два простых рецепта — с крахмалом и без

Соус сладкий чили отлично подходит к разнообразным блюдам на столе, начиная от жареного или запеченного мяса и заканчивая обычной пастой. Этот полезный продукт является привычным ингредиентом в азиатской кухне, но не менее интересно он сочетается также с блюдами европейской кухни.

Предлагаем тебе закрыть на зиму домашний соус по простому рецепту. Читай, как приготовить соус чили с крахмалом и без, в нашем материале.

Соус сладкий чили на зиму: рецепт с крахмалом

Приготовить соус сладкий чили на зиму с крахмалом достаточно просто. Крахмал нужен в качестве загустителя, чтобы заготовка не вышла слишком жидкой. Кроме улучшения текстуры, крахмал также влияет на хранение, так как предотвращает возможное расслоение на осадок и саму жидкость.

Ингредиенты на 250 мл банку (6 банок):

сладкий красный перец – 500 г;

перец чили – 500 г;

сахар — 750 г;

соль — 30 г;

чеснок – 2 головки;

уксус 9% — 75 мл;

крахмал кукурузный — 30 г;

вода – 50 мл.

Способ приготовления соуса сладкий чили с крахмалом:

Очисти сладкий перец, а от острого отрежь только плодоножку, если хочешь остренький вкус. Если хочешь мягкого вкуса, тогда тоже полностью очисти чили. Пропусти овощ через мясорубку или перебей в блендере, добавь к нему сахар, соль и воду. Хорошо замешай и доведи однородную массу до кипения. Вари на маленьком огне 15 минут, постоянно помешивая, затем выжми чеснок и добавь уксус. Вари еще 5 минут. Разведи крахмал в холодной воде до однородности: на 1 столовую ложку нужно 2 столовые ложки воды. Постепенно влей его в соус, быстро замешивая. Провари соус еще несколько минут, чтобы он стал более густым, и горячим разлей по заранее подготовленным чистым банкам. Закрути зимнюю заготовку крышками, переверни банки и оставь охлаждаться от полотенцем.

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Соус сладкий чили на зиму: рецепт без крахмала

Приготовить соус сладкий чили без крахмала можно с помощью большего количества сахара в рецепте и более длительного процесса варки овощной основы.

Ингредиенты на 250 мл банку (6 банок):

сладкий красный перец – 500 г;

перец чили – 500 г;

чеснок – 2 головки;

соль — 50 г;

сахар – 1 кг;

уксус 9% — 20 мл.

Способ приготовления соуса сладкий чили без крахмала:

Очисти сладкий и острый перчики, или, по желанию, оставь в чили семена для более пикантного вкуса. Пропусти овощи через мясорубку, добавь сахар и соль – доведи полученную массу до кипения. Вари на маленьком огне 40 минут, постоянно помешивая, чтобы основание сильно загустело. В конце варки добавь уксус и хорошо вымешай. Разлей горячую смесь по чистым банкам и закатай чистыми крышками, переверни банки вверх дном и оставь под полотенцем до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

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