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Сколько длится восстановление после лапароскопии: реальные сроки по фазам

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 сентября 2026, 17:57 4 мин.
Лапароскопия: сколько длится восстановление и когда возвращаться к активности
Фото Pexels

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