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Скільки триває відновлення після лапароскопії: реальні строки по фазах

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 17:57 4 хв.
Лапароскопія: скільки триває відновлення та коли повертатися до активності
Фото Pexels

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