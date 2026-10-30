Як провести осінню обрізку персика: важливі нюанси

Аби з року в рік дерева росли та давали більше плодів, їх потрібно правильно обрізувати. Найкращим періодом для цього є осінь. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як проводиться обрізка персика восени. Читай, коли і як правильно це робити.

Обрізка персика восени 2026: коли і як правильно робити

Крім кращого росту й розвитку дерева, обрізка впливає на розмір плодів, а ще — рівномірну структуру. Вкорочування та проріджування гілок регулює кількість сил, що витрачає дерево на ріст та плодоношення.

Восени садівники проводять санітарну обрізку персика. Цей сезон підходить краще, бо травмування для дерева найменші. Обрізати персик восени можна від вересня до середини жовтня.

Важливим етапом є своєчасний збір урожаю. Обрізувати персикові дерева можна лише після цього. Погода у день обрізування має бути сухою та сонячною.

Для обрізки тобі знадобляться такі інструменти: секатор, садова пилка, садовий ніж або ножиці для дерев. Усі вони мають бути продезінфіковані та добре наточені. Для дезінфекції підійде спирт, розчин мідного купоросу або марганцівки.

До обрізування варто запам’ятати, що плодючі гілки ростуть під кутом 45°C. А під час обрізки варто залишати хоча б дві бруньки. Для дорослих дерев можна провести омолоджування — вкоротити усі гілки, яким понад чотири роки.

Як обрізати персикове дерево — покроково

Зріж верхню гілку біля основи. Бічні гілки вкороти по верхівку. Гілки, що плодоносять, вкороти на невелику частину. Прибери гілки, що ростуть всередину дерева, а також ті, які ростуть вертикально. Прибери гілки, які ростуть занадто густо. Зріж сухі, гнилі, хворі гілки, а також пасинки. Сформуй рівномірну крону дерева.

Після обрізки персика місця зрізів необхідно обробити садовим варом або масляною фарбою. Перед цим етапом після обрізування можна нанести на зрізи розчин мідного купоросу на кілька хвилин.

Раніше ми розповідали, коли обрізувати смородину восени.

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