Стиль життя Садівництво та город

Як провести осінню обрізку персика: важливі нюанси

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Жовтня 2026, 13:00 2 хв.
обрізка персика восени
Фото Unsplash

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