Чим кропити персик від кучерявості листя: прості методи, які врятують твій врожай

Персики дуже смачні фрукти, але щоб їх виростити, треба мати терпіння боротися з різними шкідниками. За персиком треба постійний догляд, він потребує хороших погодних умов, підживлення та обробку від різних хвороб та шкідників.
Однією з частих проблем для персика є кучерявість листя, через це знищується врожай. Читай у матеріалі, чим кропити персик від кучерявості листя.
Кучерявість листя персика — це грибкова хвороба, яка знищує листя, врожай, пошкоджує гілки. Через це взимку більшість заражених пагонів гине, а вцілілі пагони навесні мають мало цвіту та не дають плодів.
Кучерявість листя персика — це грибкова хвороба, яка знищує листя, врожай, пошкоджує гілки. Через це взимку більшість заражених пагонів гине, а вцілілі пагони навесні мають мало цвіту та не дають плодів.
Грибкова інфекція, що призводить до кучерявості листя персика, розміщується під корою: у тріщинах, під лусками бруньок. Грибок стає активнішим у холоді та вологому середовищі, починається це за два тижні до розпускання бруньок. Грибок добре розвивається за температури 6-8°C та коли є вологість уночі.
Насамперед треба усі уражені пагони персика зрізати та спалити. Далі треба провести обробку від хвороби. Зробити це можна за допомогою різних професійних засобів, які продаються у спеціальних магазинах для саду та городу. Також ти можеш скористатися народними методами боротьби з кучерявістю листя.
Одним зі способів боротьби з грибком є обприскування бордоською рідиною. Раніше ми розповідали, як приготувати бордоську суміш.
Також для обприскування персика можна використати перекис водню: 50 мл перекису потрібно розчинити в 5 л води.
Також для обприскування персика можна використати перекис водню: 50 мл перекису потрібно розчинити в 5 л води.
У боротьбі з кучерявістю листя допоможе розчин тютюну: 1 кг листя тютюну дрібно нарізати, залити холодною водою і настояти протягом 3 днів. Перед обприскування розчин процідити, повторити процедуру за сім днів.
Ще від грибка можна використати відвар деревію: 100 г трави залити 3 л води й прокип’ятити протягом 5 хвилин. Відвар має настоятися дві години, потім можна обприскати персик, процедуру треба повторити за сім днів.
Фото: Unsplash
Щоб грибкова інфекція не вразила персик, треба знати, коли його обприскувати:
Раніше ми розповідали, як правильно обрізати персик навесні.
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