Чим кропити персик від кучерявості листя: прості методи, які врятують твій врожай

Персики дуже смачні фрукти, але щоб їх виростити, треба мати терпіння боротися з різними шкідниками. За персиком треба постійний догляд, він потребує хороших погодних умов, підживлення та обробку від різних хвороб та шкідників.

Однією з частих проблем для персика є кучерявість листя, через це знищується врожай. Читай у матеріалі, чим кропити персик від кучерявості листя.

Звідки береться кучерявість листя персика

Кучерявість листя персика — це грибкова хвороба, яка знищує листя, врожай, пошкоджує гілки. Через це взимку більшість заражених пагонів гине, а вцілілі пагони навесні мають мало цвіту та не дають плодів.

Грибкова інфекція, що призводить до кучерявості листя персика, розміщується під корою: у тріщинах, під лусками бруньок. Грибок стає активнішим у холоді та вологому середовищі, починається це за два тижні до розпускання бруньок. Грибок добре розвивається за температури 6-8°C та коли є вологість уночі.

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Як боротися з кучерявістю листя персика

Насамперед треба усі уражені пагони персика зрізати та спалити. Далі треба провести обробку від хвороби. Зробити це можна за допомогою різних професійних засобів, які продаються у спеціальних магазинах для саду та городу. Також ти можеш скористатися народними методами боротьби з кучерявістю листя.

Чим кропити персик від кучерявості листя

Одним зі способів боротьби з грибком є обприскування бордоською рідиною. Раніше ми розповідали, як приготувати бордоську суміш.

Також для обприскування персика можна використати перекис водню: 50 мл перекису потрібно розчинити в 5 л води.

У боротьбі з кучерявістю листя допоможе розчин тютюну: 1 кг листя тютюну дрібно нарізати, залити холодною водою і настояти протягом 3 днів. Перед обприскування розчин процідити, повторити процедуру за сім днів.

Ще від грибка можна використати відвар деревію: 100 г трави залити 3 л води й прокип’ятити протягом 5 хвилин. Відвар має настоятися дві години, потім можна обприскати персик, процедуру треба повторити за сім днів.

Коли треба кропити персик від кучерявості листя

Щоб грибкова інфекція не вразила персик, треба знати, коли його обприскувати:

ранньою весною, до розпускання бруньок, покропити персик 3% бордоською рідиною;

у період цвітіння і після — 1% бордоською рідиною;

не забувати підгодовувати дерево мінеральним добривом;

пізньої осені треба обробити персик 5% розчином сечовини.

Раніше ми розповідали, як правильно обрізати персик навесні.

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