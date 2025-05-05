Підживлення персика навесні: чим та як удобряти для плодовитості

Щоб персик давав гарні плоди, йому потрібен особливий догляд та умови. Адже це дерево колись було завезене до нас із південних країн. Також цей фрукт потребує збалансованого підживлення у правильний період. Читай, чим підживити персик навесні.

Підживлення персика навесні: коли та які добрива вносити

Насамперед що треба знати — персик не підживлюють у перший рік росту. Якщо ти посадив (-ла) дерево восени, перші добрива треба вносити через півтора року, якщо посадив (-ла) навесні — на другий рік.

Перше підживлення персика навесні варто проводити з початком вегетації та пробудженням бруньок. Для активного росту пагонів треба застосувати карбамід (40 г на 10 л).

Вдруге добрива для цього дерева треба вносити в період перед цвітінням або безпосередньо після нього. Для такого підживлення підійдуть фосфорні добрива. Ця речовина необхідна для підвищення цукристості нектару, запліднення квіток та формування зав’язі.

Джерелом фосфору може бути кореневе підживлення, для цього треба зробити розчин: 20-30 г простого суперфосфату розвести у 10 л води або 15-20 г монофосфата калію розвести у 10 л води.

Якщо ти хочеш підживити персик по листу, то можна взяти водорозчинні високофосфорні добрива. Вони швидко й ефективно ліквідують фосфорне голодування рослин. Крім цього, під час цвітіння персик гостро потребує бору і цинку. Їх джерело — Хелатін бор та хелат цинку.

Як проводити підживлення персика: поради

Запам’ятай, що добрива краще вносити після поливу або дощу, щоб уникнути опіків кореневої системи. Якщо боїшся попекти корені, то використовуй позакореневе підживлення.

Важливо не перегодувати персик азотними добривами, щоб уникнути загущення крони та зниження врожайності.

